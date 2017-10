La première compétition de natation : conseils pour les nageurs

Amusez-vous !

Les compétitions de natation sont des événements divertissants. C’est le moment de passer du temps avec les membres de l’équipe. Vous découvrez de nouvelles chansons, de nouveaux films, vous essayez de nouveaux jeux… Mais il faut se rappeler que vous êtes principalement là pour nager. Il ne faut pas rater la compétition à cause des petits plaisirs en-dehors du bassin. Les écouteurs sont biens pour se concentrer mais il faut être sûr de bien pouvoir entendre le présentateur pour ne pas manquer le début de la course !

Posez des questions et trouvez des réponses

La personne la plus importante dans la natation, après vous-même, c’est votre entraîneur. Ce dernier est là pour vous aider. Si vous ne savez pas trop quels exercices faire pendant l’échauffement, il faut lui parler. Il est essentiel de bien écouter ses suggestions avant de nager et il faut également porter une attention particulière à ses commentaires après la course. Les membres de l’équipe sont également présents pour vous aider. Certains d’entre eux ont peut-être déjà participé à une compétition de natation ou ont des frères et des sœurs qui l’ont déjà fait. Vous faites partie d’une équipe, et ça, c’est plus fort que de porter le même T-shirt, donc n’hésitez pas à poser des questions à ceux qui ont de l’expérience.

Se réunir à la fin de la compétition

Que vous gagniez ou que vous perdiez, il faut se réunir après la compétition. Peu importe le résultat, toute expérience est bonne pour pouvoir tirer des leçons pertinentes. De plus, c’est important pour les liens de l’équipe de se retrouver après l’épreuve de relais pendant laquelle vous vous êtes tous donnés à fond.

Se coucher tôt et bien manger

Le stress de la compétition peut vous empêcher de vous coucher tôt la veille du grand jour. Mais bien dormir est nécessaire pour être en forme pour s’entraîner le lendemain. Préparez votre sac avant de vous coucher. N’oubliez pas d’y mettre deux paires de lunettes de natation et pensez à emporter un encas. Quand vous vous réveillez, prenez un petit-déjeuner qui vous donne beaucoup d’énergie. Vous pourrez acheter de la nourriture lors de la compétition, mais il est préférable de manger des choses que vous consommez habituellement parce que si vous faites une nouvelle expérience, votre estomac peut commencer à faire des siennes lors de la compétition. Et ce n’est pas le but recherché !

Les compétitions de natation sont de grandes expériences

Les compétitions sont les moments où vous pouvez voir le fruit de tous vos efforts depuis le début de la saison. Vous y vivez vos meilleurs souvenirs de natation. Vous allez faire des rencontres enrichissantes : des nageurs d’autres équipes et des nageurs plus âgés de votre équipe.

La natation est un sport fantastique et vous y êtes aux premières loges. Profitez bien de ce privilège !