La famille Phelps dévoile son plan d’entraînement pour 2032

Dans sa vidéo en direct diffusée la semaine passée (en anglais seulement), Michael Phelps, 23x médaillé d’or olympique, a révélé qu’il s’entraînait pour 2032. Toutefois, ce n’est pas du tout le type d’entraînement dont il est habitué. Le nageur le plus décoré de l’histoire, sa femme Nicole et son fils Boomer s’entraînent pour 2032 (#Trainingfor2032) dans le cadre de la campagne Little Swimmers de Huggies. Cette campagne a pour but de faire la promotion de la baignade amusante et sécuritaire pour les tout-petits, et Michael utilise son statut de porte-parole pour inciter les parents à prendre part à des activités aquatiques sécuritaires avec leurs jeunes enfants.

Michael a mentionné que certains de ses meilleurs souvenirs se passent dans la piscine – et que rien n’est plus précieux pour lui que les moments passés dans l’eau avec Boomer. Il a aussi rigolé qu’il n’enseigne pas encore le style papillon à son fils, mais que #Trainingfor2032 offre des jeux aquatiques sécuritaires qui aident les bébés à accroître leur confiance et leur aisance dans l’eau. Il a également ajouté qu’il s’est associé à Huggies Little Swimmers, car il souhaite que tous les bébés deviennent de bons nageurs.

Michael encourage les parents à mettre leur bébé en contact avec l’eau tous les jours et à partager leurs moments agréables avec le hashtag #Trainingfor2032.

Giusy Buonfantino, le président de Kimberly-Clark Baby et de Child Care Amérique du Nord, a mentionné que la compagnie Huggies est heureuse de s’associer avec la famille Phelps pour offrir aux parents des idées amusantes qui les aideront à rendre leur bébé plus confortable dans l’eau. Il a expliqué que les maillots couches jetables Huggies Little Swimmers sont spécialement conçus pour éviter les fuites et ont des côtés étirables pour un ajustement confortable.

La famille Phelps sera présente sur les médias sociales de Huggies pour donner des conseils aux parents tout au long de l’année.