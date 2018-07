Junioren EM 2018: Vorläufe Tag 2 LIVE Bericht

Junioren Europameisterschaften 2018 in Helsinki, Finnland

Nach dem sehr erfolgreichen Start der DSV Junioren gestern mit insgesamt 5 Medaillen, geht es heute Morgen nun weiter mit den Vorläufen über:

Thursday 5th July – Heats 9:30

Men 100 m Freestyle – Preliminary

Women 400 m Freestyle – Preliminary

Men 200 m Butterfly – Preliminary

Women 200 m Breaststroke – Preliminary

Men 200 m Medley – Preliminary

Mixed 4×100 m Freestyle – Preliminary

Men 1500 m Freestyle – Slow Heats

Helsinki ist zeitlich Berlin +1 Stunde.

100 m Freistil, Männer

Peter Varjasi (50,45) und Rafael Miroslaw (50,71) konnten sich nach dem Gewinn der Bronzemedaille gestern Abend mit der 4 x 100 m Freistilstaffel auch für die Halbfinalläufe über 100 m Freistil qualifizieren. Sebastian Beck wurde in 51,57 25er. Maurits Kuhn trat nicht an.

Vorlaufschnellster war Tomer Frankel aus Israel in 49,80, um sich für die Halbfinalläufe zu qualifizieren mussten die Männer unter 51,16 Sekunden bleiben. Nur zwei Schwimmer pro Nation ziehen ins Halbfinale ein.

400m Freistil, Frauen

In diesem Wettbewerb ist Isabel Gose eine der Favoritinnen mit einer Bestzeit von 4:10,00 Minuten. Schneller ist nur noch Titelverteidigerin Ajna Kesely aus Ungarn gemeldet, die gestern schon die Titel über 400 m Lagen und 800 m Freistil gewinnen konnte. Ebenfalls für den DSV am Start ist Yara Sophie Hierath, die gestern über 400 m Lagen Silber hinter Kesely gewinnen konnte.

Isabel Gose ist gerade aus dem Höhentrainingslager zurückgekehrt und wird auch bei den Europameisterschaften in Glasgow an den Start gehen. Im vierten von fünf Vorläufen siegte Isabel in 4:13,28 Minuten. Im fünten Lauf war Ajna Kesely in 4:15,49 Minuten die Schnellste. Yara Hierath schlug nach 4:19,10 Minuten an. Sie ist als 10. nicht mehr ins Finale gekommen.

200 m Schmetterling, Männer

Der Italiener Federico Burdisso schwamm die schnellste Zeit in 1:58,74 vor dem Favoriten Kristof Milak (1:59,39) aus Ungarn. Milak ist der schnellste Schwimmer weltweit über diese Strecke in 2018 in 1:52,71 und der Juniorenweltrekordhalter. Maurice Ingenrieth hat sich mit einer Zeit von 2:00,29 Minuten ebenfalls als Sechster für das Halbfinale qualifiziert.

200 m Brust, Frauen

Nur Malin Grosse vertritt die deutschen Farben über diese Strecke. Ihre Bestzeit sind 2:29,99 Minuten, diese Zeit stellte sie bei den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften 2018 auf. Malin ist noch 15 Jahre alt, sie wird Ende des Monats 16. Als Achte geht sie heute Abend in die Halbfinalläufe, sie schlug nach 2:31,02 Minuten an. Schnellste Schwimmerin war die Russin Anastasia Makarova in neuer persönlicher Bestzeit von 2:27,63, Die junge Dame ist erst 15 Jahre alt, geboren am 8.1.2003. Ihre Bestzeit stand vorher bei 2:35,44 Minuten. Als 16. ins Halbfinale zog Charlotte Rigg (GBR) ein in 2:32,73 Minuten.

200 m Lagen, Männer