ISL Stagione 2: Nominati 33 Allenatori Per Le 10 Squadre Partecipanti

\STAGIONE 2 ISL

La seconda stagione della International Swimming League partirà tra due settimane a Budapest, Ungheria.

L’aggiunta di due nuove squadre per la seconda stagione, i Tokyo Frog Kings e i Toronto Titans, ha portato due nuovi paesi ed alcuni nuovi volti nel campionato.

Non ci saranno però soltanto nuovi nuotatori, ma anche gli allenatori della ISL hanno una reputazione di elite. Gli allenatori presenti vantano la preparazione di medaglie olimpiche, campioni del mondo, detentori di record.

Anche se non è ancora chiaro quanti allenatori saranno ammessi a bordo vasca, sappiamo però chi sarà il capo allenatore di ogni squadra del campionato quest’anno.

ISL STAGIONE 2 – HEAD COACHES

Tokyo Frog Kings – Coach: Dave Salo

Per la loro stagione di debutto i Tokyo Frog Kings hanno annunciato Dave Salo come head coach. Salo ha allenato una serie di campioni olimpici tra cui Jason Lezak, Katinka Hosszu e Rebecca Soni. Quest’anno, Vlad Moroz e Daiya Seto saranno le risorse chiave dei Frog Kings di Salo.

Nuovo allenatore del campionato quest’anno, MacDonald è da decenni sulla scena internazionale. MacDonald ha allenato la University of Toronto Varsity blues dal 1978, inviando oltre 70 atleti a rappresentare il loro paese nelle squadre internazionali. Nel 1992, è stato assistente allenatore della squadra olimpica canadese e più recentemente ha allenato la canadese Kylie Masse portandola alla medaglia di bronzo nei 100 dorso a Rio 2016 e alla medaglia d’oro e un record mondiale nella stessa gara ai Campionati del Mondo del 2017.

Martin Truijens, è stato capo allenatore del centro nazionale di allenamento della Danimarca fino al 2019. Sostituirà Peter Andrew come capo allenatore dei New York Breakers per la loro seconda stagione in campionato. Andrew rimarrà come assistente allenatore.

Matteo Giunta torna in questa stagione come allenatore capo degli Aqua Centurions. Giunta ha allenato una varietà di nuotatori d’elite tra cui Federica Pellegrini, il campione del mondo Milorad Cavic e la medaglia olimpica 2012 Sergey Fesikov (Toronto Titans). Finendo per ultima nella divisione europea nel 2019, la squadra ha una rinnovata possibilità di riscatto quest’anno.

Un altro allenatore di ritorno questa stagione. Cyndi Gallagher guiderà lo staff di allenatori dei DC Trident per la stagione ISL 2020. Gallagher vanta 31 anni di carriera come capo allenatore della UCLA. I DC hanno una rosa diversa quest’anno, avendo perso molti grandi nomi tra cui Katie Ledecky, Siobhan Haughey e Cody Miller, ma hanno alcune forti aggiunte come Margo Geer, Jacob Pebley e Amy Bilquist al loro posto.

Iron – Coach: Jozsef Nagy

Il leggendario esperto della rana, Jozsef Nagy torna quest’anno dopo essere stato assistente allenatore nel 2019. Prenderà il posto di Arpad Petrov. Nagy ha allenato diversi ranisti d’elite, tra cui Mike Barrowman, Sergio Lopez-Miro e Annamay Pierse.

Con 12 titoli NCAA al suo attivo come capo allenatore della Auburn, Marsh ha portato la LA Current al quarto posto nella finale di Las Vegas della stagione 1 della ISL. Marsh torna quest’anno come capo allenatore, unendosi ai capitani Ryan Murphy e Beryl Gasteldello.

London Roar – Coach: Melanie Marshall

Mel Marshall e il London Roar erano a un paio di gare dalla vittoria della finale dell’ISL dello scorso anno, ma alla fine hanno perso contro Energy Standard. Marshall, due volte olimpionica, è da tempo allenatrice del campione olimpico, detentore del record del mondo e capitano del London Roar Adam Peaty.

Cali Condors – Coach: Jonty Skinner

Skinner è stato recentemente annunciato come capo allenatore dei Condor, dopo il recente ricovero ospedaliero del capo allenatore originario Jeff Julian. Ex detentore del record mondiale nei 100 stile libero, Skinner ha decenni di esperienza come allenatore sia nella NCAA che in USA Swimming. Sostituirà il capo allenatore dello scorso anno Gregg Troy.

Energy Standard – Coach: James Gibson

Come capo allenatore dei campioni della prima stagione dell’ISL, Energy Standard, James Gibson è tornato per un altro anno. Campione del mondo del 2003 e olimpionico del 2004, Gibson, a differenza di molte altre squadre, allena la maggior parte degli atleti Energy Standard tutto l’anno.

I capi allenatori della ISL sono anche gli allenatori di atleti della loro squadra durante tutto l’anno.

Ci sono poi gli assistenti allenatori. Alcuni di loro hanno i loro atleti in squadra e viaggiando con essi non dovranno separarsi per cinque settimane, il che in un anno olimpico, non sarebbe stato certo l’ideale.

Ad esempio, L’assistant coach dei London Roar è l’allenatore di Duncan Scott e Aimee Willmott.

Marco Pedoja, assistente allenatore degli Aquacenturions è l’allenatore storico di Nicolo Martinenghi.

ISL SEASON 2 ASSISTANT COACHES

Tokyo Frog Kings

NORIMASA HIRAI JPN ASSISTANT COACH Yoji Suzuki JPN Assistant Coach Masataka Ishimatsu JPN Assistant Coach

Toronto Titans

VLASTIMIL CERNY CAN ASSISTANT COACH

NY Breakers

PETER ANDREW USA ASSISTANT COACH Don Wagner USA Assistant Coach Mads Hansen DEN Assistant Coach

Aqua Centurions

ALBERTO PINTO DA SILVA ITA ASSISTANT COACH Marco Giovanni Pedoja ITA Assistant Coach

DC Trident

ROBERT PLATT USA ASSISTANT COACH Susan Shaw Teeter USA Assistant Coach

Iron

STEVE PRICE CAN ASSISTANT COACH Lurii Zevin UKR Assistant Coach

LA Current

JACKSON ROACH USA ASSISTANT COACH Kimberly Brackin USA Assistant Coach Shahob Mehr USA Assistant Coach

London Roar

STEVEN TIGG GBR ASSISTANT COACH

Cali Condors

ALLISON BEEBE USA ASSISTANT COACH Sean Schimmel USA Assistant Coach Brian Shrader USA Assistant Coach

Energy Standard