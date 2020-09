Stagione 2 ISL: Gare A Budapest, Atleti Sottoposti A Test Covid Ogni 5 Giorni

STAGIONE 2 ISL

La stagione 2 della International Swimming League si sfiderà a Budapest per la seconda stagione, con un potenziale scenario di Tokyo come location per la finale.

L’ISL ha confermato che Budapest sarà la base della seconda stagione, così come era trapelato già questa estate.

L’organizzazione di questa “season II” si baserà su un collegiale di allenamento che si svilupperà in cinque settimane. Si inizierà a metà Ottobre e la “stagione ordinaria” terminerà a metà Novembre.

La finale del campionato si terrà nell’ultima settimana di dicembre. In questo momento, Tokyo sembra la più probabile come location. In ogni caso non è stata ancora data conferma ufficiale.

Durante la conferenza stampa iniziata questo pomeriggio, la International Swimming League ha inoltre annunciato di aver sottoscritto contratti con 80 emittenti televisive. Verrà dunque assicurata la trasmissione in diretta di tutte le gare.

PROTOCOLLO ANTI COVID-19

Durante la conferenza stampa sono anche stati rivelati i protocolli e le misure di prevenzione contro il coronavirus: