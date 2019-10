ISL 2019 : Le groupe B s’affrontera à Lewisville sans Adam Peaty

INTERNATIONAL SWIMMING LEAGUE 2019 : ETAPE DE LEWISVILLE (GROUPE B, ETAPE 1)

Samedi 19 octobre – Dimanche 20 octobre

The LISD Westside Aquatic Center – Lewisville, TX, USA

Bassin de 25 m

Groupe B: Iron, LA Current, London Roar, New York Breakers

Retransmission TV : Eurosport

Après deux semaines de compétition en International Swimming League avec le groupe A, place désormais au groupe B. Ce sont les équipes Iron, London Roar, LA Current et New York Breakers qui s’affronteront ce week-end à Lewisville, au Texas. Les équipes ont révélé la liste des athlètes qui nageront ce week-end : un plateau de stars malgré quelques grands absents pour ce premier rendez-vous.

LONDON ROAR :

L’équipe des London Roar devra se passer ce week-end de certaines de ses plus grandes stars, notamment des Britanniques retenus par un camp d’entrainement. Parmi eux, le recordman du monde Adam Peaty qui domine la brasse ces dernières années, le Champion du monde 2015 James Guy ou encore Duncan Scott, médaillé aux Championnats du monde 2019. L’Espagnole Mireia Belmonte ne participera pas non plus à l’étape de Lewisville. Les London Roar pourront cependant compter sur leur ajout de toute dernière minute, le sprinteur Bruno Fratus. Le Russe Kirill Prigoda sera un atout majeur à Lewisville, tout comme les soeurs australiennes Bronte Campbell et Cate Campbell.

Absents à Lewisville :

Composition de l’équipe LONDON ROAR pour l’étape de Lewisville de l’ISL 2019 :

IRON :

L’équipe Iron, menée par la Dame de fer en personne Katinka Hosszu, sera composée de 13 nageuses et 12 nageurs à Lewisville. Le Norvégien Henrik Christiansen, le Suisse Jeremy Desplanches et les Néerlandais Jesse Puts et Arno Kamminga seront absents lors de la première étape. Puts et Kamminga participeront à la Martinez Cup ce week, un meeting qualificatif pour les Néerlandais pour les Championnats d’Europe en petit bassin. Les Iron ont ajouté un nouveau nom à leur liste pour Lewisville, le Hongrois Gergely Gyurta, spécialiste des épreuves de distance. Ils pourront également s’appuyer sur le recordman du monde du 200 m papillon Kristof Milak et le sprinteur Vladimir Morozov, très à l’aise en bassin de 25m.

Absents à Lewisville :

Composition de l’équipe IRON pour l’étape de Lewisville de l’ISL 2019 :

NEW YORK BREAKERS :

L’équipe des NY Breakers est la plus diverse sur le plan international. Tout en étant basée aux Etats-Unis, seuls 8 de ses 28 nageurs sont Américains. La Britannique Abbie Wood sera absente lors de l’étape de Lewisville, tout comme le Russe Grigory Tarasevich. Les NY Breakers seront rejoints aux Etats-Unis par l’Australienne Abbey Harkin, qui remplacera probablement Wood ce week-end. La Championne Olympique Pernille Blume et l’Américain Michael Andrew nageront également lors de la première étape.

Absents à Lewisville :

Composition de l’équipe NY Breakers pour l’étape de Lewisville de l’ISL 2019 :

FAV # Dames FAV# Messieurs 9 BLACK, HALEY 4 ANDREW, MICHAEL 14 BLUME, PERNILLE 15 CHIERIGHINI, MARCELO 7 DELOOF, ALI 22 DARRAGH, MACK 12 DELOOF, CATIE 6 DE LUCCA, JOAO 1 DELOOF, GABBY 50 GOMEZ, JONATHAN 13 ESCOBEDO, EMILY 90 KOCH, MARCO 10 FOOS, REVA 62 KUSCH, MARIUS 5 HARKIN, ABBEY 95 LEWIS, CLYDE 11 LARSON, BREEJA 48 MCLOUGHLIN, JACK 19 LOVEMORE, TAYLA 72 PEBLEY, JACOB 88 NEAL, LIA 20 PERIBONIO, TOMAS 97 OVERHOLT, EMILY 73 REID, CHRISTOPHER 777 THOMAS, ALYS 2 TANDY, BRAD 77 WILSON, MADI 8 THORMEYER, MARKUS

LA CURRENT :

Les LA Current devront se passer de 2 de leurs athlètes ce week-end, tout en ayant ajouté 3 nouveaux noms. L’Australien Chase Kalisz sera absent à Lewisville et à Budapest. Il rejoindra l’équipe lors du derby américain fin novembre. Il sera remplacé par Matthew Josa, qui, tout comme Kalisz, est très polyvalent. L’Israelienne Andi Murez ne participera pas non plus à l’étape de Lewisville, mais les LA Current pourront cependant compter sur Linnea Mack et Bailey Andison lors de cette première étape. La Française Beryl Gastaldello, l’Américaine Kathleen Baker et l’Egyptienne Farida Osman feront également partie de l’équipe.

Absents à Lewisville :

Composition de l’équipe LA Current pour l’étape de Lewisville de l’ISL 2019 :