International Swimming League: Pellegrini Nei 200 Stile Live Day 2

INTERNATIONAL SWIMMING LEAGUE MATCH 10 RECAP LIVE DAY 2

International Swimming League al capolinea per gli Aqua Centurions. Prima di lasciare la Duna Arena e la bolla di Budapest, la squadra offrirà l’ultimo spettacolo ai suoi sostenitori.

CLASSIFICA DOPO IL DAY 1

Corsie match 10

100 METRI STILE LIBERO DONNE

Freya Anderson finora ha sempre concluso con successo i 100 metri stile libero. In corsia 5 ha la sua diretta rivale qui nel Match 10, Beryl Gasteldello di LA Current. Ai 50 metri è Abbey Weitzeil a condurre la gara, ma all’ultima virata Beryl Gasteldello va a toccare la piastra in uno spaventoso 51.16 e fissa il nuovo Record Americano nella distanza. Abbey Weitzel è seconda, anche lei sotto i 52” con 51.26. Freya Anderson è terza con 51.52

100 METRI STILE LIBERO UOMINI

Siamo nella gara dove i Centurions hanno la possibilità di farla da padroni. A metà gara Chierighini tocca il muro di virata prima di Caelb Dressel, ma il campione americano si mette tutti dietro nella seconda parte di gara e chiude primo in 45.56. Secondo posto per Alessandro Miressi. L’azzurro in forza agli Aqua Centurions chiude in 46.23

200 METRI FARFALLA DONNE

Partenza esplosiva per Hali Flickinger dei Cali Condors che ai 100 metri ha già un vantaggio di oltre un secondo su Helena Gasson di LA Current.

La gara si chiude con solo tre atlete a punti. Hali Flickinger conquista 19 punti grazie al suo 2:04.36. Seconda per LA Current Helena Gasson con 2:07.27. Chiude la triade a punti Emily Large per i London Roar con 2:07.45

200 METRI FARFALLA UOMINI

La gara al maschile sembra sulla carta più incerta rispetto a quella femminile. Tom Shields acquisisce un leggerissimo vantaggio nella prima parte di gara, con un vantaggio di meno di 5 decimi su Eddie Wang. Battaglia tra i due fino alle ultime bracciate che spingono Shields al suo personale stagionale, 1:49.78. E’ la quinta volta che Shields conquista i 200 metri farfalla maschili.

Eddie Wang è secondo con 1:50.14.

