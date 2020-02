Florida: Dressel 48.6 Nei 100 Stile. Lochte Qualifica Nei 200 Misti

FLORIDA SWIMMING OT QUALIFIER

In Florida si è concluso ieri, 17 Febbraio, evento di qualificazione ai Trials USA, che rappresentano l’unica possibilità di essere convocati nella squadra nazionale che parteciperà alle prossime Olimpiadi di Tokyo.

Al link di seguito, è possibile vedere la tabella dei tempi limite di qualificazione ai Trials:

Nei 100 metri stile libero maschili, Caeleb Dressel ha dominato facilmente.

Il detentore del Record Americano nella distanza e due volte campione del mondo, ha chiuso primo con il tempo di 48.63.

Il tempo non è solo il suo quinto più veloce di sempre, ma è anche il suo personale stagionale.

In termini di ranking, questo tempo lo posiziona insieme a Florent Manaudou, al 16° posto. La classifica mondiale stagionale ad oggi, si compone già di quattro nuotate sub 48″, come potete vedere di seguito.

Caeleb Dressel ha preso parte anche alle batterie dei 200 metri misti, toccando la piastra in 2:05.63, ma non ha gareggiato in finale. Finale che è stata vinta dal veterano della squadra olimpica Ryan Lochte.

Lochte ha chiuso in 2:00.05, a circa un secondo dal suo miglior tempo stagionale di 1:58.89 dagli U.S. Open di dicembre. Ad Agosto dello scorso anno, Lochte nuotò anche il suo miglior tempo dal 2014, conquistando il titolo nazionale nei 200 metri misti con 1:57.7.

Il tempo limite in questa gara è fissato in 2:04.09. Vedremo dunque Lochte combattere a Giugno per un posto nella nazionale olimpica americana.