Este sencillo test de Arena te dice cuáles son tus gafas de natación ideales

Elegir las gafas de natación adecuadas para cada nadador, nunca ha sido tan fácil. Las gafas son como una segunda piel para los nadadores: deben ajustarse perfectamente, proporcionar una visión clara y nítida, ser impermeables y encajar alrededor de la nariz y la parte posterior de la cabeza a la perfección, para poder nadar sin preocupaciones.

El mundo de las gafas está lleno de sorpresas; hay de todo tipo, tantos y tan diferentes modelos como para cubrir las necesidades de cada tipo de “homo amphibius”.

Aquí os dejamos el sencillo y efectivo test de arena para ayudar a los nadadores a encontrar las gafas ideales para sus necesidades específicas. Solo es necesario elegir una opción para cada pregunta. Al fnal y teniendo en cuenta los resultados, descubrirás cuáles son las gafas más adecuadas para ti.

¡COMENZAMOS!

PREGUNTA 1: ¿cómo reaccionas ante no haber podido entrenar hoy?

A. ¡Doble sesión de entrenamiento mañana!

B. Quizás, más tarde, en casa, haga un poco de trabajo de estabilidad central.

C. El sabio dice: “un día más de descanso es mejor que un mal entrenamiento”.

PREGUNTA 2: La sesión de entrenamiento de hoy parecía fácil …

A. ¡Qué aburrido! ¡Tengo muchas ganas de empujar más y más y más fuerte!

B. ¡Por suerte para mi! Hoy me sentí muy cansado.

C. ¡¿Fácil?! ¡Pero si estoy destrozado!

PREGUNTA 3: Un amigo te reta a una carrera de 50 metros estilo libre …

A. “¡Vas a perder!”

B. Genial, ¡veamos quién gana!

C. ¿¡Ni de broma!? ¡ Yo solo quiero relajarme!

PREGUNTA 4: ¿piscina, mar abierto o…?

A. ¡¿El mar?! ¡Tienes que estar bromeando! Puedo prescindir de todo excepto de esa línea azul en el fondo de la piscina.

B. La libertad que sientes al nadar en el mar es bastante única, pero prefiero entrenar en la piscina.

C. No me importa si es la piscina o el mar, porque básicamente nado por diversión.

PREGUNTA 5: Te han ofrecido la oportunidad de invitar a cenar a un nadador famoso, ¿a quién vas a elegir?

A. Definitivamente Adam Peaty, quiero saber cómo puede nadar tan rápido.

B. Chad LeClos, ¡parece un tipo muy agradable!

C. ¿Invitar a un nadador a cenar? ¡Qué aburrido! Están demasiado preocupados por lo que comen.

Después de completar la prueba recopila tus repuesta:

• Mayoría de respuestas “A”: Las gafas ideales son las… GAFAS DE COMPETICIÓN • Mayoría de respuestas “B”: Estos nadadores necesitan gafas FITNESS • Mayoría de respuestas “C”: La opción perfecta: las gafas de ENTRENAMIENTO RECREATIVO

GAFAS DE COMPETICIÓN.

Estas gafas están diseñadas para nadadores competitivos, que ven las carreras como su coto de caza favorito. En comparación con otros modelos, las gafas de competición tienen lentes rígidas para proporcionar una visión mejor y más clara y un mejor sellado para ajustarse al máximo alrededor de los ojos proporcionando una mejor hidrodinámica. Tienen correa doble para que las gafas se ajusten correctamente alrededor de la cabeza y están unidas en dos lugares. El puente nasal puede ser intercambiable lo que significa que pueden personalizarse para adaptarse perfectamente a la cara. Los nadadores pueden elegir sus gafas favoritas en función del tipo de lente: lentes de color claro, ideales para días de interior o más apagados, o lentes oscuros si entrenan en piscinas bien iluminadas o al aire libre.

Cobra Ultra Swipe Mirror 50 .00€, Cobra Core Swipe 45.00€, Airspeed Mirror 21.00€, Swedix Mirror 21,90€

GAFAS DE FITNESS

A los nadadores que usan gafas de fitness les encanta entrenar en la piscina, pero también nadan en aguas abiertas, como, por ejemplo, los triatletas. La mayoría de las gafas arena fitness también tienen un interesante sistema de ajuste de correa especial que permiten modificar la longitud de la correa sin tener que quitarte las gafas, por lo que no se necesita interrumpir el entrenamiento. Suelen tener una correa partida en la parte posterior , lo que las hace más cómodas y perfectamente estancas. Si el nadador tiene la cara pequeña, puede optar por un modelo con juntas oculares más pequeñas, que te garantizan un perfecto ajuste de estanqueidad. Si prefieres tener un campo de visión más amplio mientras nadas, elige un modelo con lentes grandes o una máscara.

The ONE 19.00€ , The ONE mask 23,90€, Airsoft 17,50€, Nimesis Crystal Large 27.00€

ENTRENAMIENTO RECREATIVO

Estas gafas son una excelente opción para las personas que no siguen un plan de entrenamiento intensivo en la piscina, pero que buscan unas gafas resistentes, cómodas y, sobre todo, fáciles de llevar. Los puentes nasales flexibles y las correas fáciles de ajustar hacen que sean gafas estancas en todos los casos. Este tipo de gafas son las gafas perfectas para las personas que nadan por puro placer y diversión.

Cruiser Evo 13,90€, Spider 12,50€, Zoom X Fit 11,50€, X-Lite Kids 11,50€