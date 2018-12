Día 3 mundial Hangzhou – récord del mundo de Kirill Prigoda

2018 SC Worlds: Day 3 Finals Live Recap 2018 FINA SHORT COURSE WORLD CHAMPIONSHIPS Tuesday, December 11th- Sunday, December 16th Hangzhou, China Tennis Centre, Hangzhou Olympic & International Expo…

Watch Chad Le Clos Hold Off Dressel In Men’s 100 Fly Final South Africa’s Chad Le Clos earned a hard-fought gold in tonight’s 100 fly, beating out America’s Caeleb Dressel in the process.

Hangzhou : Pieroni échappe de peu à Rapsys dans un carrefour dangereux Blake Pieroni qui sur 200 peut battre n’importe qui au monde, a emporté le 200 mètres d’une coudée.

Watch Dressel Make Up 2+ Second Deficit With 20.0 Anchor No gold medal or World Record is safe once American Caeleb Dressel rockets off the blocks.

Christou Produces Greek National Record In 50 Backstroke 22-year-old Apostolos Christou fired off a new Greek National Record in the men’s 50m backstroke tonight in Hangzhou.

Darragh Greene Torches 11-Year-Old 200 Breaststroke Irish Record 2018 FINA SHORT COURSE WORLD CHAMPIONSHIPS Tuesday, December 11th – Sunday, December 16th Hangzhou, China Tennis Centre, Hangzhou Olympic &…