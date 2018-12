Deutsche Kurzbahnmeisterschaften 2018: Hentke, Kunert mit guten Zeiten

Internationale Deutsche Kurzbahnmeisterschaften 2018

Die erste deutsche Kurzbahnmeisterin 2018 heißt Isabel Gose. Die 16-Jährige gewann den schnellsten Zeitlauf über 800 m Freistil in 8:27,63 vor Lea Boy (8:29,25) und Josephine Tesch in 8:33,89 Minuten. In China hat Sarah Köhler bei den Weltmeisterschaften einen neuen deutschen Rekord aufgestellt in 8:10,54 Minuten.

Bei den Herren schwamm Florian Wellbrock die schnellste Zeit über 1500 m Freistil in 14:34,51 Minuten (Saisonbestleistung 14:29,27 Minuten). Wellbrock ist in den letzten Monaten verstärkt im Freiwasser gestartet, hat sich somit nicht gezielt auf Kurzbahn-WM vorbereitet und verzichtet. Silber gewann Ruwen Straub vor Sören Meißner. Neue Altersklassenrekorde wurden aufgestellt von: Sven Schwarz, Jg. 2002 in 14:46,82 Minuten und Silas Beth, Jg. 2003 in 15.10,85 Minuten.

Bei den Damen war Franziska Hentke siegreich über die 200 m Schmetterling in einer Zeit von 2:04,14 Minuten. Vor 10 Jahren hat Franziska Hentke ihren ersten Titel bei deutschen Kurzbahnmeisterschaften gewinnen können. Hentke hatte auch auf einen Start bei der Kurzbahn-WM verzichtet. Zweite wurde Alexandra Wenk in 2:08,69 Minuten vor Angelina Köhler in 2:08,71 Minuten. Bei den Kurzbahn-Weltmeisterschaften gab es keine deutsche Starterin über die 200 m Freistil, Weltmeisterin 2018 wurde Katinka Hosszu in 2:01,60. In 2:04,14 Minuten wäre Franziska Vierte geworden (der Fernvergleich ist natürlich reine Theorie, sie sah heute so aus, als ob da noch mehr im Tank war).

Die 200 m Schmetterling der Herren gewann Alexander Kunert in neuer persönlicher Bestzeit von 1:52,95, damit ist er der schnellste deutsche Mann in diesem Jahr bisher. Silber: David Thomasberger und Bronze: Michael Schäffner. Kunert wäre 10. in China bei der Kurzbahn-WM nach den Vorläufen gewesen, eine respektable Leistung heute Abend in Berlin, die er da gezeigt hat! Aber auch die Zeit von David Thomasberger von 1:53,02 Minuten wäre in China eine gute Platzierung nach den Vorläufen gewesen, der 11. Platz.

Die schnellste Dame auf der 100 m Freistilstrecke war Nina Kost in 52,87 Sekunden – international startet sie mittlerweile für die Schweiz. Franziska Weidner holte sich den zweiten Platz in 53,96 Sekunden vor Lisa Höpink in 54,13 Sekunden vor Isabel Gose in 54,18 Sekunden. Franziska Weidner hatte zuletzte an drei World Cup Stopps teilgenommen und da sehr gute Leistungen gezeigt über die 100 m Lagen und auch die 100 m Brust.

Bei den schnellen Männern hatte Christoph Fildebrandt über 100 m Freistil in 47,47 Sekunden die Hand zuerst an der Wand, gefolgt von Josha Salchow in 47,73 Sekunden und Rafael Miroslaw in 48,01 Sekunden.

Die 100 m Brust konnte Franziska Weidner in 1:06,86 Minuten für sich entscheiden, vor Michelle Lambert (1:06,99) und Alice Ruhnau (1:07,61).

Der Sieger über 100 m Brust bei den Männer hieß am heutigen Abend Julius Flohr in 58,95 Sekunden. Silber holte sich Max Ziemann in 59,06 Sekunden vor Christian vom Lehn in 59,68 Sekunden.

Freitag geht es weiter mit: