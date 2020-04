CIO Incontra Commissione Atleti: “Importante Avere Certezza Sulle Date”

La posizione della Commissione Atleti nei mesi scorsi

Ora che la data di inizio dei Giochi è stata ufficializzata, il CIO AC ha condotto una conferenza con oltre 150 atleti rappresentativi del movimento per raccogliere feedback e rispondere a domande e preoccupazioni sulla nuova sequenza temporale.

I punti chiave affrontati dal presidente del CIO Thomas Bach includono il fatto che il nuovo calendario olimpico sia stato deciso rapidamente al fine di “consentire agli atleti, ai comitati olimpici nazionali (NOC) e alle federazioni internazionali (IF) il massimo del tempo per prepararsi ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 nel 2021. ”

I leader intervenuti hanno anche confermato che qualsiasi atleta già qualificato per i Giochi manterrà la qualifica.

Dopo la discussione, Kirsty Coventry ha commentato che

“Al momento non sappiamo quando gli atleti saranno in grado di allenarsi e prepararsi completamente, quindi la decisione di disputare i Giochi in estate massimizza il tempo disponibile per gli atleti per prepararsi e per la messa in scena dei rimanenti eventi di qualificazione olimpica.

Il CIO AC è lieto che le date sian state confermate così rapidamente. Questa conferma darà agli atleti la certezza necessaria per iniziare la loro pianificazione per il 2021 e permetterà anche di concentrarsi sulla propria sicurezza e delle nostre famiglie in questo momento difficile. “