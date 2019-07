Caeleb Dressel explose le record du monde de Michael Phelps sur 100 m papillon

18E CHAMPIONNATS DU MONDE FINA 2019

Lors de la demi-finale du 100 m papillon des Championnats du monde 2019 à Gwangju, en Corée du Sud, l’Américain Caeleb Dressel a inscrit un nouveau record du monde en 49.50. C’est la première fois de sa carrière que Dressel fait tomber un record du monde. Il efface ainsi de 0.32 s le précédent record du monde détenu par Michael Phelps depuis les Championnats du monde 2009.

Dressel a nagé le premier 50m le plus rapide de l’Histoire en 22.83, mais a fait une seconde partie de course un peu moins rapide que Phelps en 2009, avec un second 50 en 26.67 pour Dressel contre 26.46 pour Phelps. Dressel a nagé près d’une demi seconde plus vite que lors des Championnats du monde 2017 oú il avait été sacré champion.

DRESSEL – 2017 FINALE DRESSEL – 2019 SERIES DRESSEL – 2019 DEMI-FINALES PHELPS – 2009 FINALE 1er 50 23.31 23.44 22.83 23.36 2nd 50 26.55 26.84 26.67 26.46 TOTAL 49.86 50.28 49.50* RECORD DU MONDE 49.82

Caeleb Dressel se qualifie donc largement pour la finale du 100m papillon. Le Champion du monde et récent recordman du monde du 200m papillon Kristof Milak s’est lui aussi qualifié pour la finale en nageant le second temps en 50.95.

C’est la seconde fois qu’un record de Michael Phelps tombe pendant ces Championnats du monde, après celui battu par Milak sur 200m papillon.

TOP 10 DES NAGEURS LES PLUS RAPIDES DE L’HISTOIRE SUR 100 M PAPILLON

Caeleb Dressel (USA), 49.50 Michael Phelps (USA), 49.82 Milorad Cavic (SRB), 49.95 Joseph Schooling (SGP), 50.39 Ian Crocker (USA), 50.40 Rafael Munoz (ESP), 40.41 Chad le Clos (RSA), 50.56 Kristof Milak (HUN), 50.62 Piero Codia (ITA), 50.64 Ablert Subirats (VEN), 50.65

MEILLEURES PERFORMANCES DE L’HISTOIRE SUR 100 M PAPILLON :

La performance de Caeleb Dressel ce soir ejecte du top 10 celle de Joseph Schooling , qu’il avait nagé lors de la finale des Jeux Olympiques 2016. Schooling ne s’est pas qualifié pour les demi-finales a Gwangju.