Au calendrier de la FINA, lignes d’eau et lignes de crédit

La Fédération Internationale a trouvé un financier de sa saison petit bassin

Mardi 29 Août 2018

La Fédération Internationale de Natation a annoncé un nouveau partenariat avec une banque chinoise, la SPD Bank CCC (la banque de développement et centre de carte de crédit Shanghai Pudong). Ce partenariat couvrira les événements suivants : La Coupe du monde 2018 et les championnats du monde petit bassin 2018, soit les quatre mois de la saison en 25 mètres.

Etant un centre de cartes de crédit se développant le plus rapidement en Chine, la SPD Bank CCC cherche à accroître son impact global et sa popularité. Ce partenariat est censé l’aider dans cette voie. Le souci déclaré de la banque étant d’ « aider les jeunes à jouir de la vie et de poursuivre leurs rêves » se promet d’aider la FINA à « promouvoir les valeurs de la natation et de la haute compétition sur le marché chinois. »

La Coupe du monde FINA (Swimming World Cup) 2018 démarre le 7 Septembre à Kazan ‘Russie).

Etapes suivantes : Doha, Eindhoven, Budapest, Pékin, Tokyo et Singapour.

Ces rencontres serviront de qualification pour les championnats du monde en petit bassin, à Hangzhou, Chine, du 11 au 16 Décembre.