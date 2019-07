3 records du monde battus dans la même soirée : Dressel, Smith et Chupkov

Trois records du monde ont été battus lors de cette 6e journée des Championnats du monde 2019 à Gwangju.

L’Américain Caeleb Dressel a réalisé une incroyable performance sur 100 m papillon en inscrivant un nouveau record du monde en 49.50 . Il a ainsi détrôné la Légende Michael Phelps qui détenait ce record depuis 10 ans.

Mais il n’est pas le seul Américain à avoir brillé ce soir, puisque la jeune Regan Smith a pulvérisé le record du monde du 200 m dos. Il été auparavant détenu par sa compatriote Missy Franklin.

Après avoir déjà battu son propre record du monde junior en nageant 2:06.01 lors des séries du 200 m dos, l’Américaine a abaissé de 71 centièmes le précédent record du monde en réalisant un temps de 2:03.35. Pourtant, celui-ci semblait tenir bon puisque depuis Franklin, seule l’Australienne Emily Seebohm était parvenue à s’en approcher en nageant 2:05.68 lors des Championnats du monde 2017.

Smith détient désormais le record du monde, le record du monde junior et le record des Etats-Unis à 17 ans. Franklin avait exactement le même âge lorsqu’elle a inscrit son record du monde.

Comparaison des courses (demi-finale et séries) de Regan Smith en 2019 et Missy Franklin en 2012 sur 200 m dos :

Regan Smith, 18 years old, wipes Missy Franklin's 200m backstroke world record off the books. Brings it down from 2:04.06 to 2:03.35. pic.twitter.com/Zl2uEPcmZk

— Nick Zaccardi (@nzaccardi) July 26, 2019