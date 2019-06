148 000 $ pour Sarah Sjostrom en Champions Swim Series

FINA CHAMPIONS SWIM SERIES 2019 #3 – INDIANAPOLIS

Même sans aucune épreuve de relais à Indianapolis, la Suédoise Sarah Sjostrom domine une nouvelle fois le classement des gains, devançant l’Américain Michael Andrew, qui avait besoin d’une 3e place minimum lors du relais mixte 4 nages pour surpasser la Suédoise.

Sjostrom a récolté 44 000 $ en 5 épreuves individuelles ce week-end, ce qui lui fait un total cumulé de 148 000 $ en Champions Swim Series. Elle a remporté 12 épreuves individuelles et a terminé seconde deux fois lors des trois étapes.

La Hongroise Katinka Hosszu termine deuxième du classement des gains avec 123 000 $ remportés en 15 épreuves individuelles, suivi de Michael Andrew avec 103 500 $ en 14 épreuves individuelles. Le trio se détache nettement des autres nageurs au classement des gains cumulés. Andrew a remporté sa première victoire de la compétition samedi sur le 100 m papillon.

Pour ses débuts en Champions Swim Series, la brasseuse Lilly King a gagné, ce week-end, plus de médailles d’or que n’importe quel autre nageur (soit 4), avec notamment les titres sur le 100 m brasse et le relais 4×100 m 4 nages mixte à peu de temps d’intervalle. Cela lui fait 34 500 $, soit le gain le plus important en un week-end de toute sa carrière de nageuse pro.

A titre de comparaison, Vladimir Morozov avait remporté le gain le plus important de la coupe du monde FINA 2018 (332 000 $) en 7 rencontres. Cela représente environ 47 000 $ par étape, ce qui est assez proche des 49 000 $ par étape remporté par Sarah Sjostrom en Champions Swim Series.

La plus grande différence concernant la distribution des gains se situe sur les athlètes du deuxième niveau. Par exemple, seulement 19 nageurs (10 hommes, 9 femmes) avait gagné plus de 10 000 $ lors de la Coupe du monde de la FINA. En Champions Swim Series, en revanche, 83 nageurs ont récolté plus de 10 000 $ en seulement 3 rencontres.

C’est ainsi que, comme souhaite le faire l’ISL, ce format de compétition a permis de réduire les écarts. Des nageurs comme Vladimir Morozov, Sarah Sjostrom, et Katinka Hosszu vont gagner sensiblement la même chose peu importe le format. Pour des nageurs comme Arno Kamminga, Gabriele Detti, Imogen Clark ou Hali Flickinger, cette somme d’argent, en ayant une participation relativement peu élevée, peut faire toute la différence pour pouvoir les accompagner dans leur rêve olympique à 20 ou 30 ans.

Au niveau des pays, les Américains ont remporté le plus de gains de la compétition, avec 621 000 $, suivi des Russes avec 313 000 $, et des Chinois avec 303 000 $ (la majorité à domicile, lors de l’étape de Guangzhou). La Hongrie termine la compétition avec 204 000 $, grâce à des opportunités donnés à des nageurs Hongrois pour combler les places vides lors de l’étape de Budapest, tandis que Sjostrom, représentant la Suède à elle seule, se classe 5e du classement des gains par pays en Champions Swim Series.

Classement des gains – Etape d’Indianapolis

1e 2e 3e 4e Gains individuels Gains en relais Total des gains Sarah Sjostrom Sweden 3 1 1 0 $44,000 $44,000 Michael Andrew USA 1 3 0 1 $39,000 $4,500 $43,500 Katinka Hosszu Hungary 1 2 0 2 $36,000 $36,000 Lilly King USA 3 0 0 0 $30,000 $4,500 $34,500 Ranomi Kromowidjojo Netherlands 0 0 4 0 $24,000 $8,000 $32,000 Kylie Masse Canada 2 0 1 0 $25,000 $6,000 $31,000 Ryan Murphy USA 1 2 0 0 $26,000 $3,000 $29,000 Yuliya Efimova Russia 0 3 0 0 $24,000 $3,500 $27,500 Kelsi Dahlia USA 0 1 1 1 $19,000 $6,000 $25,000 Matt Grevers USA 1 1 1 0 $24,000 $24,000 Jacob Pebley USA 1 0 1 0 $16,000 $8,000 $24,000 Vlad Morozov Russia 1 1 0 1 $23,000 $500 $23,500 Danas Rapsys Lithuania 1 1 0 1 $23,000 $23,000 Leah Smith USA 1 1 0 1 $23,000 $23,000 Hali Flickinger USA 1 0 1 1 $21,000 $2,000 $23,000 Townley Haas USA 0 1 1 1 $19,000 $3,000 $22,000 Penny Oleksiak Canada 1 0 1 1 $21,000 $21,000 Anastasia Fesikova Russia 1 0 1 1 $20,000 $20,000 Chase Kalisz USA 2 0 0 0 $20,000 $20,000 Melanie Margalis USA 0 1 1 1 $19,000 $19,000 Farida Osman Egypt 0 1 0 2 $18,000 $18,000 Margherita Panziera Italy 1 1 0 0 $18,000 $18,000 Pernille Blume Denmark 1 1 0 0 $18,000 $18,000 Anton Chupkov Russia 1 0 1 0 $16,000 $16,000 Gabriele Detti Italy 1 0 1 0 $16,000 $16,000 Arno Kamminga Netherlands 0 1 1 0 $14,000 $2,000 $16,000 Nicholas Santos Brazil 1 0 0 0 $10,000 $6,000 $16,000 Pieter Timmers Belgium 1 0 0 1 $15,000 $15,000 Andrii Govorov Ukraine 0 0 1 1 $11,000 $2,000 $13,000 Jack Conger USA 0 0 1 1 $11,000 $2,000 $13,000 Molly Hannis USA 0 0 2 0 $12,000 $12,000 Cody Miller USA 1 0 0 0 $10,000 $2,000 $12,000 Josh Prenot USA 0 0 1 1 $11,000 $500 $11,500 Zach Harting USA 0 0 1 1 $11,000 $500 $11,500 Bruno Fratus Brazil 0 0 1 1 $11,000 $11,000 Micah Sumrall USA 0 0 1 1 $11,000 $11,000 Robert Glinta Romania 0 0 1 1 $11,000 $11,000 Bethany Galat USA 0 0 0 2 $10,000 $10,000 Joao Gomes Junior Brazil 1 0 0 0 $10,000 $10,000 Piero Codia Italy 0 1 0 0 $8,000 $2,000 $10,000 Dmitriy Balandin Kazakhstan 0 1 0 0 $8,000 $8,000 Felipe Lima Brazil 0 1 0 0 $8,000 $8,000 Justin Wright USA 0 1 0 0 $8,000 $8,000 Sydney Pickrem Canada 0 1 0 0 $8,000 $8,000 Etiene Medeiros Brazil 0 0 0 1 $5,000 $3,000 $8,000 Fabio Scozzoli Italy 0 0 1 0 $6,000 $6,000 Mykhailo Romanchuk Ukraine 0 0 1 0 $6,000 $6,000 Anthony Ervin USA 0 0 0 1 $5,000 $5,000 Kevin Cordes USA 0 0 0 1 $5,000 $5,000 Oleg Kostin Russia 0 0 0 1 $5,000 $5,000

Classement des gains au total en Champions Swim Series

Classement par pays des gains au total en Champions Swim Series