Urlando enchaîne les performances sur 200 papillon, record 17-18 ans de Phelps

2019 CLOVIS PRO SWIM SERIES

Le jeune Américain de 17 ans Gianluca Urlando a décroché son premier record 17-18 ans des Etats-Unis hier soir à la Clovis Pro Swim Series. C’est sur le 200 papillon qu’il réussi cet exploit avec un temps 1:53.84 pour battre le record de Michael Phelps qui datait des championnats du monde en 2003 à Barcelone.

Quand Phelps avait établi ce temps il avait établi un nouveau record 17-18 ans mais aussi un nouveau record du monde que Phelps n’a pas amélioré pour les trois années qui ont suivi. C’est uniquement en 2006 aux Pan Pacific Championships à Victoria que Phelps du haut de ses 21 ans a amélioré son record du monde en 1:53.80. Urlando, qui vient d’avoir 17 ans et encore jeune pour les records 17-18 ans, Phelps avait ce record à 18 ans et 1 mois.

Le temps d’Urlando fait de lui le troisième meilleur performeur Américain de tous les temps sur 200 papillon ainsi que le 11ème dans le monde. Au niveau de l’Amérique il est donc uniquement derrière Michael Phelps et son record du monde en 1:51.51 et Tyler Clary avec son 1:53.64 des championnats US de 2009.

MEILLEURS PERFORMEURS AMÉRICAINS SUR 200 PAPILLON:

Michael Phelps, 1:51.51, 2009 Tyler Clary, 1:53.64, 2009 Luca Urlando, 1:53.84, 2019 Gil Stovall, 1:53.86, 2008 Davis Tarwarter, 1:54.46, 2008 Jack Conger, 1:54.47, 2017 Pace Clark, 1:54.58, 2017 Justin Wright, 1:54.63, 2018 Chase Kalisz, 1:54.79, 2017 Tom Malchow, 1:55.03, 2001

Avant la course d’hier soir Urlando était troisième au ranking mondiale cette saison sur 200 papillon et il garde cette position tout en améliorant son temps récent du Mel Jazac International à Vancouver quelques semaines plus tôt.

Comparaison des temps de passage de Urlando et le record de Phelps à l’époque:

URLANDO – CLOVIS URLANDO – MEL ZAJAC PHELPS – BARCELONE 2003 1e 50 26.08 26.05 25.95 2e 50 (100) 28.74 (54.82) 28.45 (54.50) 28.94 (54.89) 3e 50 (150) 29.09 (1:23.91) 29.43 (1:23.93) 29.39 (1:24.28) 4e 50 29.93 30.42 29.65 TEMPS FINAL 1:53.84* Record 17-18 1:54.35 1:53.93

Urlando reste néanmoins toujours derrière la nouvelle star mondiale du 200 papillon le Hongrois Kristof Milak et son coéquipier Hongrois Tamas Kenderesi.

