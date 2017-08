Top 8 Junior Girls Across All Major Meets the Last Two Weeks

With so many different meets across the country attracting the best junior swimmers in America, it’s been difficult to keep track of all of the big swims. We’ve compiled a big listing of all of the top 8 swims from the last two weekends to get a better picture of how 18 & unders in the U.S. fared across the various big meets nationwide.

Below are times in the USA Swimming database from the following meets:

US Open

Junior Nationals

NCSAs

ISCAs

YNats

Futures

This is a lot of data, so this post is dedicated to the top junior girls. A post with data from the top junior boys will be out shortly. Keep in mind, too, that there may have been errors or omissions from the USA Swimming databases, and we’re only human, so we ask that any corrections be mentioned sans snark in the comments. Thanks!

FREESTYLE

50 FREE 100 FREE Name Time Club Meet Name Time Club Meet Anya Goeders 25.26 Mako Swim Team Jr Nats Kenisha Liu 55.36 Brea Aquatics US Open Grace Ariola 25.38 Waves Bloomington Jr Nats Lucie Nordmann 55.75 Magnolia Aquatic Club Jr Nats Kate Douglass 25.54 Chelsea Piers Aquatic Club Jr Nats Kelly Pash 56.05 Carmel Swim Club Jr Nats Gretchen Walsh 25.57 Nashville Aquatic Club US Open Elise Garcia 56.08 SOCAL Jr Nats Grace Haskett 25.69 NCAP Jr Nats Gretchen Walsh 56.12 Nashville Aquatic Club US Open Lucie Nordmann 25.69 Magnolia Aquatic Club Jr Nats Kate Douglass 56.16 Chelsea Piers Jr Nats Nika Blank 25.80 Club Seminole Jr Nats Kathleen Golding 56.20 South Florida Aquatic Club Jr Nats Lauren Pitzer 25.86 Lakeside Aquatic Club Jr Nats Zoie Hartman 56.20 Crow Canyon Sharks Jr Nats

200 FREE 400 FREE Name Time Club Meet Name Time Club Meet Lucie Nordmann 2:00.01 Magnolia Aquatic Club Jr Nats Erica Sullivan 4:09.43 Sandpipers US Open Easop Lee 2:00.08 NBAC Jr Nats Taylor Ault 4:11.12 La Mirada Armada US Open Kenisha Liu 2:00.34 Brea Aquatics Jr Nats Lauren Pitzer 4:13.29 Lakeside Aquatic Club Jr Nats Lauren Pitzer 2:00.39 Lakeside Aquatic Club Jr Nats Miranda Heckman 4:13.46 Pleasanton Seahawks Jr Nats Claire Tuggle 2:00.63 Clovis Swim Club NCSAs Haley Yelle 4:14.63 Mansfield Aquatic Club US Open Olivia Carter 2:00.67 Enfinity Aquatic Jr Nats Easop Lee 4:14.91 NBAC Jr Nats Miranda Heckman 2:00.73 Pleasanton Seahawks US Open Morgan Tankersley 4:15.06 Greater Tampa Jr Nats Kyla Valls 2:00.98 Miami Swimming US Open Claire Tuggle 4:15.45 Clovis Swim Club NCSAs

800 FREE 1500 FREE Name Time Club Meet Name Time Club Meet Erica Sullivan 8:33.49 Sanpipers of Nevada Jr Nats Erica Sullivan 16:05.83 Sandpipers of Nevada US Open Taylor Ault 8:36.26 La Mirada Armada US Open Taylor Ault 16:31.55 La Mirada Armada Jr Nats Madelyn Donohoe 8:41.54 The Fish Jr Nats Kate Sanderson 16:33.48 Colorado Springs Swim Team Jr Nats Joy Field 8:42.33 Magnolia Aquatic Club US Open Joy Field 16:34.28 Magnolia Aquatic Club US Open Easop Lee 8:42.41 NBAC Jr Nats Madelyn Donohoe 16:37.58 The Fish Jr Nats Madison Homovich 8:42.46 Marlins of Raleigh US Open Reese Lamph 16:40.93 Sandpipers of Nevada Jr Nats Claire Tuggle 8:43.57 Clovis Swim Club NCSAs Maggie Wallace 16:46.30 Egg Harbor Jr Nats Lauren Pitzer 8:43.78 Lakeside Aquatic Club Jr Nats Kensey McMahon 16:46.61 Bolles School Sharks Jr Nats

BACKSTROKE

100 BACK 200 BACK Name Time Club Meet Name Time Club Meet Phoebe Bacon 1:00.81 NCAP NCSAs Alex Sumner 2:09.84 Suburban Seahawks NCSAS Alex Sumner 1:00.88 Suburban Seahawks NCSAs Lucie Nordmann 2:10.99 Magnolia Aquatics Jr Nats Grace Ariola 1:01.19 Waves Bloomington Jr Nats Rhyan White 2:12.33 Wasatch Front Fish Market US Open Isabelle Stadden 1:01.23 Fastjets Jr Nats Sinclair Larson 2:12.79 SwimMAC Jr Nats Beata Nelson 1:01.54 Wisconsin Aquatics US Open Paige Hetrick 2:14.45 Bradford YMCA YNats Rhyan White 1:01.57 Wasatch Front Fish Market US Open Sophia Tuinman 2:15.13 Club Wolverine NCSAs Lucie Nordmann 1:01.63 Magnolia Aquatic Club Jr Nats Camryn Forbes 2:13.57 Butler YMCA YNats Grace Haskett 1:01.78 Indiana Swim Team Jr Nats Isabel Stadden 2:13.79 Aquajets Jr Nats

BREASTSTROKE

100 BREAST 200 BREAST Name Time Club Meet Name Time Club Meet Zoe Bartel 1:08.27 Fort Collins Area US Open Vanessa Pearl 2:27.05 Metroplex Aquatics US Open Zoie Hartman 1:08.65 Crow Canyon Sharks Jr Nats Zoie Hartman 2:28.09 Crow Canyon Sharks Jr Nats Alicia Harrison 1:08.94 Buenaventure Swim Club US Open Allie Raab 2:29.18 Nashville Aquatic Club US Open Margaret Aroesty 1:08.96 Long Island Aquatic Club US Open Ashley McCauley 2:29.25 Marlins of Raleigh US Open Vanessa Pearl 1:09.32 Metroplex Aquatics US Open Zoe Bartel 2:29.37 Fort Collins US Open Allie Raab 1:09.71 Nashville Aquatic Club US Open Margaret Aroesty 2:29.53 Long Island Aquatic Club US Open Abby Arens 1:09.98 Marling of Raleigh US Open Alicia Harrison 2:29.69 Buenaventura US Open Claire Donan 1:09.98 Triton Swimming Jr Nats Claire Donan 2:30.21 Triton Swimming Jr Nats

BUTTERFLY

100 FLY 200 FLY Name Time Club Meet Name Time Club Meet Dakota Luther 58.59 Austin Swim Club Jr Nats Olivia Carter 2:09.02 Enfinity Aquatics Jr Nats Cassidy Bayer 58.97 NCAP US Open Cassidy Bayer 2:09.21 NCAP US Open Olivia Carter 59.38 Enfinity Aquatics Jr Nats Lindsay Looney 2:09.22 Metroplex Aquatics Jr Nats Olivia Bray 59.61 Virginia Gators ISCAs Dakota Luther 2:09.58 Austin Swim Club Jr Nats Lucie Nordmann 59.90 Magnolia Aquatic Club Jr Nats Ruby Martin 2:10.18 Iowa Flyers US Open Halladay Kinsey 1:00.08 DART NCSAs Taylor Pike 2:11.20 Razorback Aquatic Club NCSAs Alicia Harrison 1:00.16 Buenaventura US Open Isabella Gati 2:13.34 NCAP Jr Nats Lillie Nordmann 1:00.34 Magnolia Aquatic Club Jr Nats Jewels Harris 2:13.41 Crimson Tide Aquatics US Open

IM