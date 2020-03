Stop Francia: Golden Tour Cancellato, Campionati Nazionali A Giugno

Anche la Francia sospende le competizioni.

Dopo una riunione dei suoi dirigenti, la Federazione nuoto francese (FFN) ha annunciato una serie di misure intese a combattere la propagazione di COVID-19.

Tutte le competizioni nazionali sono immediatamente sospese fino a nuovo avviso.

I campionati nazionali francesi, che si sarebbero tenuti a Chartres dal 14 al 19 aprile 2020, saranno rinviati al 23-29 giugno. Questa data potrebbe cambiare, tuttavia, a seconda dell ‘”evoluzione dell’epidemia” e delle date dei Giochi olimpici di Tokyo. La FFN proporrà procedure di selezione alternative per le Olimpiadi al Comitato nazionale olimpico francese (CNOSF) nelle prossime settimane.

Il FFN Golden Tour Camille Muffat a Marsiglia, in programma dal 20 al 22 marzo 2020, è stato ora cancellato, a differenza di quanto dichiarato dall’organizzazione nelle scorse ore.

SOSPESI TUTTI GLI SPORT ACQUATICI IN FRANCIA

I campionati francesi di nuoto artistico sono stati rinviati all’autunno.

Tutte le partite del campionato francese di pallanuoto sono state sospese fino a nuovo avviso.

Tutte le competizioni di nuoto a tutti i livelli (locale, regionale, nazionale e internazionale) che si svolgono in qualsiasi parte dei territori francesi sono state sospese, con effetto immediato e fino a nuovo avviso.

La FFN raccomanda che tutti i club membri sospendano le loro attività e interrompano temporaneamente le sedute di allenamento, i raduni e le attività di gruppo.

Viene fatta un’eccezione per i gruppi nazionali dei club per i quali possono essere prese in considerazione le procedure mediche, se determinate in collaborazione con le autorità locali.

La riunione del consiglio di amministrazione della FFN, prevista per il Golden Tour Camille Muffat della FFN a Marsiglia, sarà ora una videoconferenza.

Le attività previste per la “Notte dell’Acqua” della Francia saranno oggetto di una comunicazione congiunta con l’Unicef.

La FFN fornirà aggiornamenti settimanali e manterrà tutti informati sull’evoluzione della situazione.

Infine, la FFN ha ammesso di essere consapevole della perturbazione che queste disposizioni creeranno, ma ritiene che i membri della sua comunità si uniranno e contribuiranno nella massima misura agli sforzi nazionali per superare al meglio questa crisi sanitaria.

