Sabhi Swimmers Ka Biggest Enemy Kon?- Swim Talks “Team Sejwal” Ke Sath

Agar Mai Aapse Puchu Ki Pool Mei Aapka Biggest Enemy Kaun Hai, Toh Aap Kya Answer Denge?

Aap Ko Kaisa Lagega Agar Mai Aapke Swimming Ke Antagonist Ke Baare Mei Batau Toh?

Aap Mei Se Mostly People Ka Answer Shayad Simple Aur Obvious Hoga: Aapka Unpleasant Teammate. Aisa Athlete Jo Aapki Age Ka Hi Hoga But With A Better Time For The Same Distance, Aisa Swimmer, Practice Karna Baad Mei Start Kiya Hoga But Better Results Obtain Kar Raha Hai.

Ho Sakta Hai Ye Answer Sahi Ho Lekin Isi Topic Par Maine Team Sejwal(Siddhant, Sameer And Pallavi Sejwal) Se Baat Kari Or Is Chiz Ko Ek Swimmer Se Acha Koi Nahi Bta Sakta, Team Sejwal Ki Baato Ko Is Article Me Summarized Kiya Gaya Hai.

Pool Mei Aapka Biggest Enemy Kaun Hai? To Iska Real Answers Hai “Aap Khud”.

Aap Khud Apne Andar Ki Wo Voice Hai Jo Continuously Kahti Hai Ki Sofa Par Baithe Rahna Easier Aur Comfortable Choice Hai Rather Than Khud Ko Swimming Pool Tak Le Kar Jaana Aur Practice Karna.

Aap Hi Hote Hai Jo Khud Ko Remind Karate Rahte Hai Ki Aapke Legs Hurt Ho Rahe Hai Ab Slow Down Karne Ki Jarurat Hai, Aapka Heart Bahot Quickly Beat Kar Raha Hai, Ya Phir Ab Aapne Bahot Practice Kar Li Hai.

Aap Khud Hi Hai Jo Decide Karte Hai Ki Aapke Arms Aur Legs Slower Jayenge Ya Quicker, Kisi Aur Antagonist Se Jyada Ya Phir Kisi Aur External Factor Se Jyada Aap Ka Hi Decision Matter Karta Hai Aur Yahi Aapke Workout Or Competition Ka Result Determine Karta Hai.

Aapne Bhi Suna Hoga Ki Positive Sochne Ki Kitni Jarurat Hoti Hai Apne Mind Ke Har Us Effort Ko Rokne Ke Liye Jo Hume Aage Badhne Se Rokta Hai. Aise Time Par Jarurat Hoti Hai Hamare Andar Ke Positive Voice Ko Raise Karne Ki Jo Is Negative Voice Ko Overtake Kar Sake. Aur Hum Acche Se Practice Kar Sake.

Kahte Hai Ki Knowledge Of Its Existence First Step Hota Hai Hai Ye Realize Karne Ka Ki There’s A Problem, Tab Hum Conscious Step Le Sakte Hai Samajhne Mei Ki Hamare Mind Mei Kya Chal Raha Hai.

Tab Hum Finally Ye Realize Kar Sakenge Ki Hamare Mind Mei Mostly Thoughts Kaun Se Hai, Hamare Biggest Fears Kaun Se Hai Aur Use Samajhne Ke Liye Hume Apne Attention Ko Focus Karna Padega Us Most Important Race Ko Jeetne Ke Liye: Wo Race Jo Hamare Against Hai.

