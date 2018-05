La natation : un excellent sport familial

Témoignage d’Elizabeth Wickham

La natation est un sport qui permet à toute la famille de se faire plaisir.

En tant que parents, nous voulons que nos enfants soient actifs et apprennent les leçons de vie que ce sport peut leur offrir. Les enfants aiment la piscine, presque naturellement, et nous, parents, nous apprécions également y aller de temps en temps. Alors pourquoi ne pas complètement se jeter à l’eau ?

Voici 6 raisons pour lesquelles la natation est un excellent sport familial:

UN : Tout le monde peut participer à son rythme

Chaque membre de la famille peut apprendre à nager. Tous les niveaux et tous les âges sont les bienvenus. Les membres de la famille les plus motivés peuvent même trouver une équipe pour faire des compétitions. C’est une passion que toute la famille peut partager à son rythme.

DEUX : Les équipes ont besoin de l’implication des parents

Les parents peuvent être actifs à plusieurs niveaux pour aider une équipe de natation : développer les relations publiques, les relèves de fonds. C’est toujours une grande satisfaction de se sentir utile et de se rendre compte que l’on peut faire la différence.

TROIS : Des week-ends en famille

Les compétitions qui ont lieu loin du domicile permettent à la famille de passer du temps ensemble dans un cadre différent. Les enfants ne doivent pas toujours être dans les bassins, par conséquent, c’est l’occasion de vivre des moments mémorables et précieux.

QUATRE : Vos enfants adoreront améliorer votre technique

Dès que vous êtes dans une piscine, dès la première brasse, vos enfants sauteront sur l’occasion d’améliorer votre technique et de devenir votre entraîneur personnel. Vos progénitures peuvent se révéler très accomplis dans certains domaines et vous les découvrirez sous un autre angle.

CINQ : C’est une activité saine pour tous

Quand les parents nagent, ils montrent l’exemple d’un style de vie sain. Même les personnes âgées peuvent en profiter. La natation est bénéfique pour les muscles, le cœur et les poumons. Que demander de plus ?

SIX : Vous partagez des moments forts

Vous relevez des défis, vous êtes actifs ensemble. En tant que parents, nager est une expérience bien différente que d’être de simples spectateurs. Vous respectez davantage vos enfants parce que vous comprenez mieux que c’est un sport plaisant mais difficile. Vous pouvez mieux agir parce que vous avez une réelle compréhension de la vie sportive de vos enfants.

Et vous ? Pourquoi pensez-vous que la natation est un très bon sport pour les liens familiaux ?

Elizabeth Wickham a été bénévole dans le club de natation pendant 14 ans. Elle a été membre du comité d’administration, collectrice de fonds, rédactrice pour la newsletter et « Madame l’organisatrice de compétitions ». Diplômée de l’Université de Washington d’un Bachelor en arts spécialisé dans le journalisme éditorial, elle a eu une longue carrière dans les relations publiques, en marketing et en publicité. Ses histoires ont été publiées dans des journaux et dans des magazines comme le Los Angeles Times, l’Orange County Parenting et Ladybug. Vous pouvez lire davantage de trucs et astuces pour les parents dans son blog.