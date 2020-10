ISL E Record: Quah, Peribionio e Wang Migliorano I Primati Nazionali

2020 INTERNATIONAL SWIMMING LEAGUE – MATCH #4- RECAP LIVE GIORNO 1

Durante la seconda stagione di ISL 2020 e in particolar modo al 4° appuntamento di regular season sono stati abbattuti diversi record nazionali.

Sicuramente ha contribuito il fatto che molti degli atleti impegnati a Budapest solitamente in questo periodo dell’anno gareggiano poco oppure, come nel campionato NCAA gareggiano in vasca da 25 yard e non in vasca da 25 metri.

Oltre al roboante record europeo del gigante turco Emre Sakci (50 rana) e il record austriaco di Felix Aubock nei 400 stile, la giornata di ieri ha portato anche nuovi primati di nazioni emergenti nel panorama natatorio mondiale.

La parabola della 28enne Quah Ting Wen, da Singapore, ha portato la nuotatrice a nuotare i 400 misti alle Olimpiadi di Pechino 2008 per poi virare verso lo stile libero e specializzarsi infine nella velocità. Si è laureata presso la prestigiosa Università della California (UCLA) nel 2014.

Durante la prima giornata del 4° match di ISL Ting Wen ha migliorato il record nazionale di Singapore nei 50 stile nuotanto 24. 26.

Il precedente record era 25. 06 ed apparteneva ad Amanda Lim, che lo aveva fatto registrare nel 2014 durante i campionati nazionali di vasca corta Quah Ting Wen sta partecipando alla International Swimming League con i DC Trident di Kaitlin Sandeno.

Il record di Singapore le è valso la 4° posizione a pari merito con Olivia Smoliga e un bottino di 4. 5 punti per la sua squadra

.

Il ventiquattrenne ecuadoregno Tom Periboio, in forza ai Cali Condors ha stabilito ben 2 record nazionali nell’arco di due ore.

Nella gara che ha visto infatti la vittoria di Felix Aubock in 3. 37. 48, Tom Peribonio è arrivato 7° con 3. 48. 97, valido come nuovo primato nazionale.

Poco più di un’ora prima lo stesso Tom ha nuotato 2: 09. 97 nei 200 rana, altro record nazionale dell’Ecuador. Nessuna delle due gare ha permesso a Tom Peribonio di portare punti per la sua squadra perchè in entrambi i casi è stato “vittima” della regola del super jackpot.

Anche Tom ha militato in una squadra di College statunitense, UoFSC e attualmente si allena in Florida.

Eddie Wang nella gara di apertura del programma gare, i 100 farfalla, ha nuotato 50.80 arrivando 4°. Questa prestazione ha permesso al 18 enne di far registrare il nuovo record nazionale di Taiwan.

Durante il primo match della stagione Eddie ha migliorato il record del mondo giovanile nei 200 farfalla con il tempo di 1.50.79 migliorando il precedente di Daya Seto di 1. 51. 30.