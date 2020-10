Felix Aubock Stabilisce Il Record Austriaco Nei 400 Stile Libero Alla ISL

2020 INTERNATIONAL SWIMMING LEAGUE – MATCH #4

Felix Auboeck ha stabilito il record austriaco nei 400 metri stile libero in vasca corta ieri sera alla Interntional Swimming League. Auboeck ha nuotato per la squadra dei NY Breakers fermando il crono a 3:37.48 ed abbassando il precedente record austriaco di quasi due secondi e mezzo. Il primato precedente apparteneva a Dominik Koll ed era stato fissato in 3:39.82 nel 2008.

Prima della ISL, il personal best del 23enne era rappresentato dal tempo realizzato ai Mondiali in vasca corta del 2016. In quella occasione l’austriaco nuotò i 400 stile in 3:43.42.

Da allora Auboeck si è migliorato in vasca lunga, dove ha realizzato un personale di 3:44.1. Era dunque prevedibile che il calo si sarebbe verificato anche nella vasca da 25 metri.

Nell’apertura della stagione ISL dello scorso fine settimana, Auboeck ha migliorato il suo personale di circa due secondi, chiudendo il match precedente in 3:41.39. Dopo una settimana si è ulteriormente migliorando, siglando una strepitosa prestazione ieri pomeriggio.

In ottica ISL il tempo di 3:37.48 nuotato ieri è anche il nuovo record della Lega della distanza.

Lo standard precedente era di 3:38.30 nuotato da Elijah Winnington la scorsa stagione. E’ il più veloce dell’ISL di questa stagione di quasi due secondi.

Un altro record battuto nella stessa gara è stato quello ecuadoriano ad opera del componente dei Cali Condors Tomas Peribonio. Peribonio è arrivato settimo, ma il crono di 3:48.97 è il nuovo record nazionale. Il primato precedente risale al 2014 ed era stato stabilito in 3:50.21 da Esteban Enderica Salgado. Peribonio diventa il primo ecuadoriano sotto i 3:50.