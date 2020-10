Abbey Weitzeil Abbatte Il Record Americano Nei 50 Stile Stabilito Nel 2007

2020 INTERNATIONAL SWIMMING LEAGUE – MATCH #4

Abbey Weitzeil ha battuto il record americano nei 50 metri stile libero femminili durante il match 4 della ISL, svoltosi ieri pomeriggio a Budapest.

La Weitzeil è diventata l’americana più veloce di tutti i tempi in vasca corta grazie al crono di 23.79.

La gara dei 50 metri stile libero femminili ha visto vincere a pari merito la Weitzeil con Beryl Gastaldello.

Il vecchio record americano risale al 2007, quando Dara Torres nuotò il tempo di 23.82 in una gara di Coppa del Mondo. Il personal best precedente di Abbey è rappresentato dal crono di 24,23. Vi è da sottolineare che l’atleta non si è mai molto concentrata sulle gare in vasca corta. Durante la prima partita alla International Swimming League aveva realizzato il tempo di 24,22. Ieri ha tagliato quasi mezzo secondo dal tempo di appena una settimana fa.

Ecco uno sguardo ai migliori atleti americani di tutti i tempi in quell’evento:

Top US Women, 50 SCM Free – All-Time

Abbey Weitzeil (2020) – 23,79

(2020) – 23,79 Dara Torres (2007) – 23,82

(2007) – 23,82 Mallory Comerford (2018) – 23,83

Lara Jackson (2007) – 23,85

Madison Kennedy (2014) – 23,86

I nuotatori statunitensi si concentrano poco sulle gare in vasca da 25 metri, prediligendo la vasca lunga. Per avere una visione più ampia, il record americano stabilito ieri si colloca appena al 25° posto delle classifiche all time.

La International Swimming League è anche per questo motivo un’ottima opportunità per migliorarsi in una vasca poco utilizzata, soprattutto per le competizioni.