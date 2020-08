Federica Pellegrini Sul Ritorno Alle Gare E Il Nuovo Anno Verso Tokyo

57° TROFEO SETTECOLLI FRECCIAROSSA

Federica Pellegrini torna a gareggiare dopo otto mesi. L’ultima volta che la campionessa del mondo in carica nei 200 metri stile libero femminili è salita su un blocchetto di partenza, risale infatti ai Campionati Assoluti di Riccione dello scorso Dicembre.

Ieri sera ha gareggiato nella serie veloce dei 50 metri stile libero femminili. Con il tempo di 25.18 ha guadagnato il bronzo, dietro a Silvia Di Pietro e Melanie Henique.

Dopo la gara si è soffermata per alcune considerazioni sulle sue sensazioni in questo particolare ritorno alle gare.

“E’ bello tornare a gareggiare e per me è come se fosse la prima volta. Erano sette mesi che non gareggiavo ed è stata una sensazione strana. Lo Stadio del nuoto vuoto dà una strana sensazione. Noi non siamo abituati a stadi come questi con tribune così immense. Averle piene ogni anno ci dava una carica ed un’adrenalina che non avevamo altrove”

Un nuovo anno di preparazione tecnica che l’aspetta per affrontare quella che sarà la sua ultima Olimpiade. Dichiara Federica:

A 32 anni preparo il nuovo anno sapendo di dover lavorare molto e di dovermi superare ogni giorno, sperando che il mio corpo tenga. Questa pausa è caduta in un momento buono dal punto di vista tecnico perchè mi è servita per sistemare alcune cose, meno dal punto di vista dell’età.

L’ultimo pensiero è rivolto ad un’altra icona dello sport azzurro al femminile, Tania Cagnotto. La Cagnotto ha annunciato due giorni fa la sua seconda gravidanza ed il ritiro dalle competizioni.

Sulla decisione di Tania Cagnotto, la Pellegrini afferma: ”Ha preso la decisione più giusta, forse dettata anche dal destino”

50 METRI STILE LIBERO DONNE

RECORD ITALIANO Silvia Di Pietro 24.84 24/08/2014 Berlino

24.84 24/08/2014 Berlino EUROPEAN RECORD Sarah Sjostrom 23.67 29/07/2017 Budapest

29/07/2017 Budapest WORLD RECORD Sarah Sjostrom 23.67 29/07/2017 Budapest

Brividi di velocità per la serie veloce delle donne dei 50 metri stile libero. In vasca troveremo anche Federica Pellegrini nella veste di velocista. Accanto a lei la detentrice del record italiano sulla distanza Silvia Di Pietro.

Silvia Di Pietro si avvicina al Record italiano da lei stessa fissato a Berlino nel 2014 toccando la piastra in 24.91. LA francese Melanie Henique conquista l’argento grazie al tempo di 25.11. FederIca Pellegrini è terza con 25.18