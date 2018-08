Europei 2018: Preliminari Day3 – 4×200 sl Maschile Vola In Finale

As With C’Wealth Games, GBR’s James Guy Scratches 2Fly At Euros For the 2nd international championship meet in a row, British athlete James Guy has scratched the men’s 200m fly final.

Europameisterschaften, Tag 3: Vorschau Deutsche Starter Europameisterschaften 2018, Glasgow, Schottland 3. bis 9. August Tollcross International Swimming Centre, Glasgow

Championnats d’Europe : on peut être Peaty et battre de grands records Adam PEATY a battu le record du monde du 100 mètres brasse, en 57 secondes, aux Championnats d’Europe à Glasgow.