Europei Glasgow-Gregorio Paltrinieri: Domani Sarà Un’Altra gara

La mattina qui a Glasgow si è chiusa con i preliminari dei 1500 stile libero.

1500 stile libero maschili

World Record (WR):14:31,02 – Sun Yang, 2012

World Junior Record (WJ): 14:51,55 – Mack Horton, 2014

European Record (ER): 14;34,04 – Gregorio Paltrinieri , 2016

, 2016 European Junior Record (EJ): 14:48,92 Target Time

Championship Record (CR): 14;34,04 – Gregorio Paltrinieri, 2016

FINALE

JOLY Damien FRA 14:53.52 ROMANCHUK Mykhaylo UKR 14:53.79 WELLBROCK Florian GER 14:54.55 PALTRINIERI Gregorio ITA 14:54.85 CHRISTIANSEN Henrik NOR 14:58.03 MICKA Jan CZE 14:58.94 ACERENZA Domenico ITA 14:59.35 FROLOV Sergiy UKR 15:02.93

I 1500 stile libero sono diventati una gara molto competitiva.

Avevamo già sottolineato come i Campionati Europei sarebbero stati un mondiale nel vecchio continente.

Nella prima delle due batterie, è Mykhaylo Romanchuk ad impostare il ritmo per tutta la gara. Dopo aver vinto i 400 metri ieri, non ha nascosto che la gara da lui più attesa era proprio questa. Amicizia e sana rivalità con Paltrinieri saranno la motivazione in più per la finale di domani sera.

Domenico Acerenza conclude con il tempo di 14:59.93, ipotecando il suo posto in finale.

Nella seconda batteria, il ritmo di nuotata è dato dal tedesco Florian Wellbrock e dal francese Damien Joly.

A metà gara Gregorio Paltrinieri riduce il divario, chiudendo a 14: 54,85.

le dichiarazioni di PALTRINIERI

Sebbene ci abbia abituati a ben altri ritmi, il Campione in carica sulla distanza dopo la gara era molto tranquillo.

Queste le sue dichiarazioni: “Sapevo che questa gara è diventata molto competitiva. Qui ci sono i migliori al mondo ed è come se dovessimo disputare una finale Mondiale. Stamattina non ho voluto spingere. In finale sarà un’altra gara.

Quando gli chiediamo come vede i suoi avversari, Gregorio risponde: “Conosco bene Romanchuk e tutti sono qui perché vogliono vincere. Ho vinto io questa gara per tre edizioni di fila. Ovviamente non voglio cedere il titolo”

APPROFONDIMENTI