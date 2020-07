Categoria 2020 Su Base Regionale: Al Via Oggi Anche La Campania

CATEGORIA 2020

20 Luglio / 08 Agosto 2020

Base Regionale – Sedi varie

Vasca Lunga 50 metri

SwimSwam Italia Preview

I nuotatori italiani sono tornate alle gare già in molte località. La manifestazione, per essere in linea con le prescrizioni per contrastare la diffusione del coronavirus, quest’anno si sta svolgendo secondo la formula regionale. I singoli comitati regionali della Federazione Italiana Nuoto, hanno progettato ed organizzato l’evento, spalmandolo in più giornate, secondo l’indicazione temporale data dalla FIN.

La manifestazione si svolgerà in vasca di 50 metri e seguirà il programma gare del Campionato Italiano di Categoria.

Questa mattina, la Piscina Felice Scandone Di Napoli, ha accolto i nuotatori campani. Le gare si svolgeranno fino a venerdì 31 Luglio.

Questo pomeriggio in vasca è sceso anche Stefano Ballo, campione italiano in carica nei 200 metri stile libero. L’atleta tesserato Time Limit ed allenato da Andrea Sabino, questo pomeriggio ha affrontato i 100 metri stile libero, Stefano è stato il più veloce, toccando la piastra in 49,98, unico tempo sotto i 50 secondi. Ballo in questa distanza ha un personale di 49.85 nuotato ad Aprile 2019 a Riccione. Il tempo nuotato questo pomeriggio è dunque vicinissimo al suo primato personale. Da segnalare anche il primato personale nuotato da Antonietta Cesarano nei 100 metri stile libero femminili. Compagna di squadra di Stefano Ballo, classe 2003, abbatte per la prima volta in carriera il muro dei 58 secondi e ferma il crono a 57.02.

Di seguito riportiamo l’elenco dei Comitati Regionali che hanno già concluso i Campionati e quelli ove gli stessi sono ancora in corso.

I risultati verranno aggiornati appena disponibili.

VENETO

PIEMONTE E VALLE D’AOSTA

UMBRIA

15/23 Luglio

Terni

Risultati

NORME DA OSSERVARE

FIN precisa che il Campionato Regionale potrà essere suddiviso in più giornate e sedi. La norma è inserita al fine di rispettare le prescrizioni sul distanziamento sociale.

Dovrà essere rispettata la formula a serie ed il limite temporale valido a livello nazionale.

Al termine delle manifestazioni regionali sarà stilata una graduatoria dei tempi ottenuti. sulla base di questa quale verrà assegnato il titolo nazionale per ciascuna categoria e distanza di gara.

Le prove di staffetta sono al momento escluse dalla stesura della classifica nazionale.

AMMISSIONE

Nella circolare vengono anche specificati gli atleti ammissibili.Possono essere ammessi gli atleti che avevano maturato il diritto a disputare le fasi finali dei Campionati Regionali annullati o interrotti in marzo per l’emergenza da Covid-19. Vi è comunque la possibilità per i Comitati Regionali di valutare la possibile ammissione alla manifestazione di atleti ulteriori.

TEMPI

I tempi nuotati ai Campionati su base regionale saranno validi per l’estensione della graduatoria nazionale del Campionato Italiano di Categoria su base regionale. Saranno altresì validi per il conseguimento eventuale dei tempi-limite di ammissione al successivo Campionato Italiano Assoluto-57° Trofeo “Sette Colli”.