Cate Campbell bat le record du monde du 100nl petit bassin de Sjostrom

Championnats d’Australie petit bassin 2017

Quel début de compétition ! C’est seulement le premier jour et déjà un nouveau record du monde. Cate Campbell a pulvérisé l’ancienne marque sur le 100 mètres nage libre petit bassin en réalisant un chrono monstrueux de 50.25. L’ancien record était détenu par l’une des sprinteuses les plus dominantes de ces derniers temps, Sarah Sjostrom.

Avant cette compétition, la nageuse australienne avait réalisé un solide 50.91 en 2016. Du fait de sa préparation pour Rio, la dernière meilleure performance de Campbell était un 51.59 lors d’une épreuve de coupe du monde à Moscou.

Cependant, la nageuse de 25 ans est passée à un tout autre niveau hier en cassant la barre des 51 secondes pour seulement la deuxième fois de sa carrière. Si on compare la course de Cate Campbell avec celle de Sarah Sjostrom en août dernier, on voit tout de suite que Cate a réalisé un premier 50 mètres beaucoup plus rapide (0.28 secondes) avant de finir sa course avec seulement 5 petits centièmes d’avance sur Sjostrom.

Sjostrom: 24.49/26.09: 50.58 ancien WR

Campbell: 24.21/26.04 = 50.25 nouveau WR

Cate Campbell avait décidé d’arrêter sa carrière après des Championnats du Monde de 2017 très décevant. En effet, l’ancienne recordman du monde du 100 NL avait échoué au pied du podium sur chacune de ses épreuves, malgré le fait qu’elle était la favorite. Campbell a depuis abandonné ses idées de retraite et est plus motivée que jamais en prévision des Jeux du Commonwealth 2018.