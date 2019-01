Argentino 2019, día 3: Bergliaffa bate el primer récord nacional

Campeonato Argentino de Verano 2019

8 de Enero a 13 de Enero, 2019

Centrao Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD), Buenos Aires, Argentina

Curso Largo (50m)

Eliminatorias: Ablande: 08:00 – Inicio 09:30 horas

Finales: Ablande: 16:00 – Inicio 17:30 horas

Resultados

La tercera jornada del Campeonato Argentino de verano 2019 tuvo dos protagonistas locales excluyentes: Santiago Bergliaffa sorprendió en los 200 combinado con el primer récord nacional que se logra esta semana, enmarcada en la mayoría de los trabajos finales de pretemporada de los nadadores; y Macarena Ceballos festejó su cumpleaños con una marca A para los Juegos Panamericanos que revalida sus tiempos de 2018.

Además hubo otros índices panamericanos para atletas visitantes, como el venezolano Andy Arteta y la brasileña Nathalia Almeida, máxima ganadora del día con dos oros.

50 LIBRE MASCULINO

Guido Buscaglia (Once Unidos) – 23.00 Lautaro Rodríguez (Quilmes AC) – 23.30 Facundo Rusiecki (Villa España) – 23.65

El velocista argentino del momento es Guido Buscaglia, subcampeón sudamericano de esta prueba con 22.78 el año pasado en Trujillo, Perú, delante de su compatriota Federico Grabich, ausente por lesión en este torneo. Hoy Buscaglia no tuvo inconvenientes para ganar su segundo título individual, tras los 50 mariposa de la primera jornada. Lautaro Rodríguez y Facundo Rusiecki fueron los otros únicos finalistas que bajaron los 24 segundos.

50 ESPALDA FEMENINO

Andrea Berrino (Universitario Cba) – 29.52 Lola Cantera Aruanno (Cipolletti RN) – 30.69 María José Hildebrandt (Myfanuy Humphreys) – 30.82

En una de sus pruebas favoritas, pese a no estar incluida en el programa olímpico, Andrea Berrino se impuso claramente desde los primeros metros, aunque con un registro final alejado de su vigente récord argentino de 27.80, aquel que consiguiera en pleno Mundial de Budapest 2017 para meterse entre las 12 mejores del planeta, su mejor resultado internacional. Mañana seguramente buscará revalidar su mínima de clasificación para Lima 2019 en los 100 espalda.

1500 LIBRE MASCULINO

Andy Arteta (Mun.Córdoba) – 15:38.68 Joaquín Moreno (All Boys) – 15:47.00 Lucas Alba (SAGVB) – 15:52.06

Triplete en pruebas de fondo para el venezolano Andy Arteta, que en tres días consecutivos se llevó los 800, 400 y ahora los 1500 libre. Joaquín Moreno le disputó el liderazgo durante buena parte de la prueba de hoy, pero el segundo de ventaja parcial a 10 vueltas del final se estiró a casi 9 segundos en la meta. Los 15:38.68 de Arteta también son marca A para los Juegos Panamericanos. Curiosamente el carril 5 estuvo vacío por ausencia del santafecino Martin Carrizo, que adujo problemas de salud para retirarse antes de tiempo del Campeonato Argentino, justo cuando ayer en los 400 libre había regresado a competir en un certamen de esta envergadura tras sus dos años de purga por un control antidoping positivo.

200 PECHO FEMENINO

Macarena Ceballos (SAGVB) 2:29.98 Sol Bertotto (All Boys) 2:35.76 Martina Barbeito (San Fernando) – 2:39.61

En el día de su cumpleaños 24, Macarena Ceballos obtuvo otra marca clasificatoria para Lima 2019, la tercera para la natación argentina en este torneo y la única de esta jornada. Ubicada en un inusual andarivel 3, la cordobesa de Río Cuarto sacó una ventaja considerable desde el comienzo, con un parcial de 1:12.25 para los primeros 100 metros. Sin embargo, después de su victoria y celebración con torta de cumpleaños incluida, Ceballos confesó no estar en su mejor día: “Desde que me levanté, le pedí a mi entrenador (Gustavo Roldán) que me borre de la prueba, no quería nadarla, pero él me insistió y me tiré al agua sin grandes expectativas. Ahora estoy mucho más tranquila para preparar los Juegos Panamericanos”.

100 MARIPOSA MASCULINO

Nicolás Deferrari (Unión SF) – 54.79 Guido Buscaglia (Once Unidos) – 55.04 Federico Ludueña (SAGVB) – 56.23

Pese a la ausencia del recordman argentino de esta especialidad, Santiago Grassi, por sus compromisos con la Universidad de Auburn, en los Estados Unidos, la carrera fue de las más atractivas de la jornada por su electrizante final. Guido Buscaglia dominó la prueba siempre, pero Nicolás Deferrari le arrebató el triunfo en los últimos 10 metros, con un registro muy cercano a su mejor marca personal de 54.63 en 2017.

200 LIBRE FEMENINO

La brasileña Nathalia Almeida se encaminó a una nueva medalla dorada en su primera experiencia en un Campeonato Argentino. Luego de arrasar en las dos distancias del estilo combinado, hoy se lució en los 200 libre con una contundente victoria, 53 centésimas más rápida que el tiempo mínimo exigido para nadar esta prueba en los próximos Juegos Panamericanos. La chilena Kristel Kobrich y la juvenil local Lucía Gauna pelearon palmo a palmo por el segundo puesto, finalmente en manos de la más experimentada por sólo 8 centésimas.

200 COMBINADO MASCULINO

La sorpresa del día llegó en los 200 combinado, con un récord argentino inesperado para el propio autor, el cordobés Santiago Bergliaffa, que protagonizó una atrapante definición con el santafecino Gabriel Morelli. “Gracias a él yo me tuve que esforzar para el tramo de pecho y eso me ayudó para llegar al récord. La verdad, no estaba en mis planes, no lo esperaba ni lo soñaba, apenas pensaba bajar los 2:06, pero este tipo de carreras sirven para lograr algo así” fue la explicación que le dio a SwimSwam el protagonista del único récord nacional de este Campeonato Argentino, a falta de una jornada para el cierre. Bergliaffa es oriundo de la ciudad de Córdoba, la misma que tuvo entre sus hijos pródigos a dos leyendas de la natación argentina como José Meolans y Georgina Bardach. Y con este registro, además de mejorar 54 centésimas su anterior récord, también queda a sólo 19 centésimas de la mínima para Lima 2019, donde igualmente ya tiene marca A en los 400 combinado.

200 MARIPOSA FEMENINO

Nathalia Almeida (Mun.Córdoba) – 2:15.83 Yael Tellez (SAGVB) – 2:20.30 Iara Ehrlich (SAGVB) – 2:20.81

Y pocos minutos después de ganar los 200 libre, Nathalia Almeida demostró que tenía resto físico para llevarse otro oro, esta vez en los 200 mariposa. En el primer parcial de los 100 ya había sacado casi dos segundos de ventaja sobre sus perseguidoras y finalmente redondeó una marca exactamente medio segundo por arriba de su mejor actuación de 2018, en el Trofeo Maria Lenk, con 2:15.33

4×100 COMBINADO MASCULINO

Club Unión de Santa Fe (Nicolás Deferrari, Gabriel Morelli, Maximiliano Rinaldi y Dardo Sánchez) – 3:51.85 Club Municipalidad de Córdoba (Santiago Bergliaffa, Manolo Rodríguez, Juan José Gutiérrez y Andy Arteta) – 3:57.60 Club Atlético River Plate (Francisco Ferrari, Juan Bautista Carrocia, Gonzalo Garay y Nicolás Villafañe) – 3:59.08

4×100 LIBRE FEMENINO

Club Municipalidad de Córdoba (Daiene Dias, Kristel Kobrich, Florencia Panzini y Nathalia Almeida) – 3:56.04 Club Atlético Once Unidos (María Belén Díaz, Vanina Silva, Mercedes Debiasi y Lucía Gauna) – 3:58.17 Club Universitario de Córdoba (Rocío Corra, Inés Remersaro, Valentina Rossi y Andrea Berrino) – 3:59.05

4×100 LIBRE MIXTO (19-21)