Which Junior Meet Was Fastest? Comparing Results From Worlds, Euros & Pan Pacs

2022 was a hectic summer of racing in the pool as we made up for lost time after a flurry of competitions were postponed as part of the ripple effect of the Tokyo Olympics getting pushed back by one year.

As a result, we had the three major international junior meets on the swimming schedule—World Juniors, European Juniors and Junior Pan Pacs—all occurring within a two-month span in July and August.

Athletes from European countries had the opportunity to swim in two of the three meets (World & Euro Juniors), while Japan marked the only top-tier team in attendance at Pan Pacs to also take on World Juniors (which were only one week later).

With all of the meets now in the books, it’s a good time to take a look at the results of each competition and see how things shake out if we put together a theoretical top eight, offering a glimpse of who the best junior swimmers in the world are right now.

It’s important to note that the times used were only from individual finals. If a swimmer raced at two of the meets, only their faster time was considered.

Another important distinction is the difference in age requirements and how that directly impacts the results. Particularly so on the girls’ side, where the cutoff for Junior Pan Pacs was 18, and the other two were 17. Based on the results, this had a big effect on making the Pan Pac female results quicker overall.

BOYS RESULTS

Notes

Of the 20 total events, the fastest time had an equal split with seven coming from each competition. Ksawery Masiuk posted the same winning time in the 100 back at Euro and World Juniors, which is why the count is 21 rather than 20. (The same situation happened to Jere Hribar in the 50 free, having posted the exact same finals time at Euros and World Juniors.)

Junior Pan Pacs did not have 50s of stroke, so if we exclude those races, that meet comes out on top with seven of the fastest times, compared to six for Euros and five for Worlds.

The top time in every freestyle event came from either Euros or Worlds, while the U.S. and Australia had the two fastest times from Junior Pan Pacs in all three relays.

Junior Pan Pac swimmers swept the theoretical podium in the 200 breaststroke, while World Juniors did the same in the 50 back and Euros did it in the 50 breast (the latter two without any JPP swimmers).

Four swimmers tied with two “gold medals” individually—David Popovici (100/200 free), Diogo Ribeiro (50 free, 50 fly), Lorenzo Galossi (400/800 free), and Masiuk (50/100 back).

M 50 Free

Rank Swimmer Time Meet 1 Diogo Ribeiro (POR) 21.92 World Juniors 2 David Popovici (ROU) 22.16 Euro Juniors 3 Flynn Southam (AUS) 22.36 Junior Pan Pacs T-4 Diggory Dillingham (USA) 22.50 Junior Pan Pacs T-4 Kaii Winkler (USA) 22.50 Junior Pan Pacs 6 Nikolas Antoniou (CYP) 22.51 World Juniors 7 Jere Hribar (CRO) 22.55 Euro Juniors/World Juniors 8 Martin Kartavi (ISR) 22.57 Euro Juniors

M 100 Free

Rank Swimmer Time Meet 1 David Popovici (ROU) 47.13 World Juniors 2 Flynn Southam (AUS) 48.23 Junior Pan Pacs 3 Jacob Whittle (GBR) 48.65 Euro Juniors 4 Thomas Heilman (USA) 49.34 Junior Pan Pacs 5 Jere Hribar (CRO) 49.37 World Juniors 6 Nikolas Antoniou (CYP) 49.67 Euro Juniors 7 Nans Mazellier (FRA) 49.95 World Juniors 8 Dinu Patrick Sebastian (ROU) 50.09 World Juniors

M 200 Free

Rank Swimmer Time Meet 1 David Popovici (ROU) 1:45.45 Euro Juniors 2 Flynn Southam (AUS) 1:47.11 Junior Pan Pacs 3 Lorenzo Galossi (ITA) 1:47.71 Euro Juniors 4 Jacob Whittle (GBR) 1:47.85 Euro Juniors 5 Max Williamson (USA) 1:48.21 Junior Pan Pacs 6 Adam Wu (CAN) 1:48.26 Junior Pan Pacs 7 Adam Meszaros (HUN) 1:48.89 Euro Juniors 8 Filippo Bertoni (ITA) 1:49.05 World Juniors

M 400 Free

Rank Swimmer Time Meet 1 Lorenzo Galossi (ITA) 3:48.14 Euro Juniors 2 Stephan De Freitas Stevernik (BRA) 3:48.27 World Juniors 3 Joshua Staples (AUS) 3:48.36 Junior Pan Pacs 4 Krzysztof Chmielewski (POL) 3:49.34 World Juniors 5 Rex Maurer (USA) 3:49.86 Junior Pan Pacs 6 Vlad Stancu (ROU) 3:50.61 Euro Juniors 7 Filippo Bertoni (ITA) 3:50.63 Euro Juniors 8 Alec Enyeart (USA) 3:51.07 Junior Pan Pacs

M 800 Free

Rank Swimmer Time Meet 1 Lorenzo Galossi (ITA) 7:52.04 Euro Juniors 2 Carlos Garach Benito (ESP) 7:52.73 World Juniors 3 Vlad Stancu (ROU) 7:54.02 Euro Juniors 4 Joshua Staples (AUS) 7:56.29 Junior Pan Pacs 5 Krzysztof Chmielewski (POL) 7:56.81 Euro Juniors 6 Laszlo Galicz (HUN) 7:56.92 World Juniors 7 Hiroyoshi Miyaki (JPN) 7:57.64 Junior Pan Pacs 8 Stephan De Freitas Stevernik (BRA) 8:01.21 World Juniors

M 1500 Free

Rank Swimmer Time Meet 1 Vlad Stancu (ROU) 15:05.47 Euro Juniors 2 Carlos Garach Benito (ESP) 15:08.14 World Juniors 3 Laszlo Galicz (HUN) 15:12.71 World Juniors 4 Krzysztof Chmielewski (POL) 15:13.46 Euro Juniors 5 Emir Batur Albayrak (TUR) 15:15.24 Euro Juniors 6 Levin Peschlow (GER) 15:15.96 Euro Juniors 7 Joshua Staples (AUS) 15:18.54 Junior Pan Pacs 8 Filippo Bertoni (ITA) 15:20.62 Euro Juniors

M 50 Back

Rank Swimmer Time Meet 1 Ksawery Masiuk (POL) 24.44 World Juniors 2 Pieter Coetze (RSA) 24.61 World Juniors 3 Miroslav Knedla (CZE) 25.18 World Juniors 4 Jonathon Marshall (GBR) 25.21 Euro Juniors 5 Aron Szekely (HUN) 25.36 Euro Juniors 6 Inbar Danziger (ISR) 25.37 Euro Juniors 7 Matthew Ward (GBR) 25.42 Euro Juniors 8 Robert E Falborg Pedersen (DEN) 25.65 Euro Juniors

M 100 Back

Rank Swimmer Time Meet 1 Ksawery Masiuk (POL) 52.91 Euro Juniors/World Juniors 2 Pieter Coetze (RSA) 52.99 World Juniors 3 Daniel Diehl (USA) 53.27 Junior Pan Pacs 4 Oleksandr Zheltyakov (UKR) 54.26 Euro Juniors 5 Jonathon Marshall (GBR) 54.42 Euro Juniors 6 Josh Zuchowski (USA) 54.51 Junior Pan Pacs 7 Inbar Danziger (ISR) 55.03 Euro Juniors 8 Miroslav Knedla (CZE) 55.08 World Juniors

M 200 Back

Rank Swimmer Time Meet 1 Pieter Coetze (RSA) 1:56.05 World Juniors 2 Ksawery Masiuk (POL) 1:56.62 Euro Juniors 3 Hidekazu Takehara (JPN) 1:57.00 Junior Pan Pacs 4 Oleksandr Zheltyakov (UKR) 1:57.65 Euro Juniors 5 Josh Zuchowski (USA) 1:58.16 Junior Pan Pacs 6 Apostolos Siskos (GRE) 1:58.89 World Juniors 7 Filip Kosinski (POL) 1:58.93 Euro Juniors 8 Keaton Jones (USA) 1:58.98 Junior Pan Pacs

M 50 Breast

Rank Swimmer Time Meet 1 Volodymyr Lisovets’ (UKR) 27.62 Euro Juniors 2 Koen de Groot (NED) 27.65 Euro Juniors 3 Uros Zivanovic (SRB) 27.69 Euro Juniors T-4 Davin Lindholm (FIN) 27.97 Euro Juniors T-4 Alex Sabattani (ITA) 27.97 Euro Juniors 6 Ralf Roose (EST) 27.99 Euro Juniors 7 Elliot Woodburn (GBR) 28.05 Euro Juniors 8 Federico Rizzardi (ITA) 28.31 Euro Juniors

M 100 Breast

Rank Swimmer Time Meet 1 Zhier Fan (USA) 1:00.74 Junior Pan Pacs 2 Volodymyr Lisovets’ (UKR) 1:00.96 Euro Juniors 3 Koen de Groot (NED) 1:01.21 Euro Juniors 4 Luka Mladenovic (AUT) 1:01.30 World Juniors 5 Steijn Louter (NED) 1:01.32 Euro Juniors 6 Yamato Okadome (JPN) 1:01.35 Junior Pan Pacs 7 Uros Zivanovic (SRB) 1:01.64 World Juniors 8 Nicholas Mahabir (SGP) 1:01.78 Junior Pan Pacs

M 200 Breast

Rank Swimmer Time Meet 1 Asahi Kawashima (JPN) 2:11.81 Junior Pan Pacs 2 Yamato Okadome (JPN) 2:12.19 Junior Pan Pacs 3 Nicholas Mahabir (SGP) 2:12.50 Junior Pan Pacs 4 Luka Mladenovic (AUT) 2:12.94 World Juniors 5 Lucien Vergnes (FRA) 2:13.02 Euro Juniors 6 George Smith (GBR) 2:13.79 Euro Juniors 7 Sai Ting Adam Mak (HKG) 2:13.90 World Juniors 8 David Kyzymenko (UKR) 2:14.46 Euro Juniors

M 50 Fly

Rank Swimmer Time Meet 1 Diogo Ribeiro (POR) 22.96 World Juniors 2 Daniel Gracik (CZE) 23.46 World Juniors 3 Casper Puggaad (DEN) 23.67 Euro Juniors 4 Ella Codardini (ITA) 24.16 World Juniors 5 Ethan Dumesnil (FRA) 24.17 Euro Juniors 6 Michal Chmielewski (POL) 24.30 World Juniors 7 Martins Zabothens (GER) 24.34 Euro Juniors 8 Daniel Krichevsky (ISR) 24.37 Euro Juniors

M 100 Fly

Rank Swimmer Time Meet 1 Thomas Heilman (USA) 51.98 Junior Pan Pacs 2 Diogo Ribeiro (POR) 52.03 World Juniors 3 Jesse Coleman (AUS) 52.23 Junior Pan Pacs 4 Daniel Gracik (CZE) 52.51 World Juniors 5 Casper Puggaad (DEN) 52.94 World Juniors 6 Yohan Airaud (FRA) 53.29 World Juniors 7 Ethan Dumesnil (FRA) 53.35 Euro Juniors 8 Tomoyuki Matsushita (JPN) 53.38 Junior Pan Pacs

M 200 Fly

Rank Swimmer Time Meet 1 Krzysztof Chmielewski (POL) 1:55.49 Euro Juniors 2 Aaron Shackell (USA) 1:55.81 Junior Pan Pacs 3 Thomas Heilman (USA) 1:56.52 Junior Pan Pacs 4 Ei Kamikawabata (JPN) 1:58.32 Junior Pan Pacs 5 Ramil Valizada (AZE) 1:58.35 Euro Juniors 6 Seiya Shinaki (JPN) 1:58.36 Junior Pan Pacs 7 Petar Mitsin (BUL) 1:58.46 Euro Juniors 8 Mark Horvath (AUT) 1:59.37 Euro Juniors

M 200 IM

Rank Swimmer Time Meet 1 Max Williamson (USA) 1:59.01 Junior Pan Pacs 2 Sanberk Yigit Oktar (TUR) 1:59.89 World Juniors 3 Tomoyuki Matsushita (JPN) 2:00.64 Junior Pan Pacs 4 William Petric (AUS) 2:00.82 Junior Pan Pacs 5 Yuta Watanabe (JPN) 2:01.39 World Juniors 6 Simone Spediacci (ITA) 2:01.90 World Juniors 7 Michal Piela (POL) 2:02.77 Euro Juniors 8 Noh Minkyu (KOR) 2:02.89 World Juniors

M 400 IM

Rank Swimmer Time Meet 1 Riku Yamaguchi (JPN) 4:14.88 World Juniors 2 Ei Kamikawabata (JPN) 4:15.23 Junior Pan Pacs 3 Max Williamson (USA) 4:17.58 Junior Pan Pacs 4 Stephan De Freitas Steverink (BRA) 4:17.68 World Juniors 5 Riki Abe (JPN) 4:17.96 Junior Pan Pacs 6 William Petric (AUS) 4:18.71 Junior Pan Pacs 7 Vasileios Sofikitis (GRE) 4:19.60 World Juniors 8 Lorne Wigginton (CAN) 4:19.73 Junior Pan Pacs

M 4×100 Free Relay

Rank Swimmer Time Meet 1 United States 3:15.79 Junior Pan Pacs 2 Australia 3:18.06 Junior Pan Pacs 3 Romania 3:18.84 World Juniors 4 Great Britain 3:19.01 Euro Juniors 5 Italy 3:19.42 Euro Juniors 6 Japan 3:19.94 Junior Pan Pacs 7 France 3:20.29 World Juniors 8 Poland 3:20.38 Euro Juniors

M 4×200 Free Relay

Rank Swimmer Time Meet 1 Australia 7:13.07 Junior Pan Pacs 2 United States 7:15.18 Junior Pan Pacs 3 Italy 7:17.08 World Juniors 4 Hungary 7:17.55 World Juniors 5 Poland 7:19.93 World Juniors 6 Brazil 7:20.13 World Juniors 7 Turkey 7:20.99 Euro Juniors 8 Japan 7:22.26 Junior Pan Pacs

M 4×100 Medley Relay

Rank Swimmer Time Meet 1 United States 3:36.65 Junior Pan Pacs 2 Australia 3:36.96 Junior Pan Pacs 3 Great Britain 3:37.44 Euro Juniors 4 Ukraine 3:38.02 Euro Juniors 5 Poland 3:38.89 Euro Juniors 6 Japan 3:40.35 Junior Pan Pacs 7 France 3:41.01 Euro Juniors 8 Italy 3:41.81 Euro Juniors

Boys’ Medal Table – By Meet

Meet Gold Silver Bronze Total Junior Pan Pacs 7 8 9 24 World Juniors 7 8 4 19 Euro Juniors 7 4 7 18

Boys’ Medal Table – By Nation

Rank Nation Gold Silver Bronze Total 1 United States 5 2 3 10 2 Romania 3 1 2 6 3 Poland 3 1 0 4 4 Japan 2 2 2 6 5 Portugal 2 1 0 3 6 Italy 2 0 2 4 7 Australia 1 4 3 8 8 South Africa 1 2 0 3 9 Ukraine 1 1 0 2 10 Spain 0 2 0 2 T-11 Czech Republic 0 1 1 2 T-11 Netherlands 0 1 1 2 T-13 Turkey 0 1 0 1 T-13 Brazil 0 1 0 1 15 Great Britain 0 0 2 2 T-16 Hungary 0 0 1 1 T-16 Serbia 0 0 1 1 T-16 Singapore 0 0 1 1 T-16 Denmark 0 0 1 1

GIRLS’ RESULTS

Notes

There was significantly less parity on the girls’ side compared to the relatively even split we saw with the boys, as Junior Pan Pacs produced 13 of the fastest times among the 17 girls’ events in which they contested. Of course, this comes with the caveat that Junior Pan Pacs allowed 18-year-olds to compete.

Euro Juniors had six of the fastest times, including two stroke 50 events, while the lone race in which World Juniors produced the quickest time overall was the 50 fly.

Junior Pan Pacs swept the top three times on four occasions, including the 400 free relay, and claimed seven of the nine “podium” spots available.

The 200 fly, 200 IM and 400 IM were particularly dominant events from the Junior Pan Pac athletes.

American Erin Gemmell came away with the top time in three events, leading the 100, 200 and 400 free. Earning two #1 rankings was Merve Tuncel, Eneli Jefimova and Mio Narita.

W 50 Free

Rank Swimmer Time Meet 1 Milla Jansen (AUS) 25.19 Junior Pan Pacs 2 Nina Sandrine Jazy (GER) 25.22 Euro Juniors 3 Anna Moesch (USA) 25.32 Junior Pan Pacs 4 Bianca Costea (ROU) 25.34 Euro Juniors 5 Sara Curtis (ITA) 25.39 Euro Juniors 6 Daria Golovati (ISR) 25.44 Euro Juniors 7 Jana Pavalic (CRO) 25.45 Euro Juniors T-8 Erin Gemmell (USA) 25.46 Junior Pan Pacs T-8 Eva Okaro (GBR) 25.46 Euro Juniors

W 100 Free

Rank Swimmer Time Meet 1 Erin Gemmell (USA) 54.13 Junior Pan Pacs 2 Milla Jansen (AUS) 54.36 Junior Pan Pacs 3 Olivia Wunsch (AUS) 54.50 Junior Pan Pacs 4 Nikoletta Padar (HUN) 54.69 Euro Juniors 5 Kayla Wilson (USA) 55.14 Junior Pan Pacs 6 Dora Molnar (HUN) 55.20 Euro Juniors 7 Roos Vanotterdijk (BEL) 55.34 Euro Juniors 8 Lilly Daley (CAN) 55.39 Junior Pan Pacs

W 200 Free

Rank Swimmer Time Meet 1 Erin Gemmell (USA) 1:56.15 Junior Pan Pacs 2 Jamie Perkins (AUS) 1:57.34 Junior Pan Pacs 3 Nikoletta Padar (HUN) 1:58.19 World Juniors 4 Lilla Minna Abraham (HUN) 1:58.23 World Juniors 5 Kayla Wilson (USA) 1:58.42 Junior Pan Pacs 6 Giulia Vetrano (ITA) 1:59.54 World Juniors 7 Merve Tuncel (TUR) 2:00.02 Euro Juniors 8 Amelia Weber (AUS) 2:00.10 Junior Pan Pacs

W 400 Free

Rank Swimmer Time Meet 1 Erin Gemmell (USA) 4:05.07 Junior Pan Pacs 2 Jamie Perkins (AUS) 4:06.64 Junior Pan Pacs 3 Jillian Cox (USA) 4:06.84 Junior Pan Pacs 4 Merve Tuncel (TUR) 4:07.30 Euro Juniors 5 Ruka Takezawa (JPN) 4:10.13 Junior Pan Pacs 6 Giulia Vetrano (ITA) 4:11.77 Euro Juniors 7 Nikoletta Padar (HUN) 4:12.04 Euro Juniors 8 Misa Okuzono (JPN) 4:12.26 Junior Pan Pacs

W 800 Free

Rank Swimmer Time Meet 1 Merve Tuncel (TUR) 8:28.32 Euro Juniors 2 Jillian Cox (USA) 8:30.38 Junior Pan Pacs 3 Jamie Perkins (AUS) 8:30.44 Junior Pan Pacs 4 Michaela Mattes (USA) 8:35.78 Junior Pan Pacs 5 Ruka Takezawa (JPN) 8:36.80 World Juniors 6 Alexa Reyna (FRA) 8:38.04 Euro Juniors 7 Giulia Vetrano (ITA) 8:40.71 Euro Juniors 8 Carla Carron Muina (ESP) 8:42.88 World Juniors

W 1500 Free

Rank Swimmer Time Meet 1 Merve Tuncel (TUR) 16:13.68 Euro Juniors 2 Alexa Reyna (FRA) 16:21.46 Euro Juniors 3 Michaela Mattes (USA) 16:24.02 Junior Pan Pacs 4 Ruka Takezawa (JPN) 16:24.61 Junior Pan Pacs 5 Tia Kritzinger (AUS) 16:26.63 Junior Pan Pacs 6 Jillian Cox (USA) 16:29.16 Junior Pan Pacs 7 Niko Aoki (JPN) 16:30.74 World Juniors 8 Misa Okuzono (JPN) 16:33.67 Junior Pan Pacs

W 50 Back

Rank Swimmer Time Meet 1 Mary Moluh (FRA) 27.74 Euro Juniors 2 Lora Komoroczy (HUN) 28.31 Euro Juniors 3 Roos Vanotterdijk (BEL) 28.62 Euro Juniors 4 Ami Nagaoka (JPN) 28.70 World Juniors 5 Anna Maria Boerstler (GER) 28.76 Euro Juniors 6 Sara Curtis (ITA) 28.79 Euro Juniors 7 Rebecca Diaconescu (ROU) 28.94 World Juniors 8 Milla Drakopoulos (RSA) 29.00 World Juniors

W 100 Back

Rank Swimmer Time Meet 1 Maggie Wanezek (USA) 59.96 Junior Pan Pacs 2 Iona Anderson (AUS) 1:00.39 Junior Pan Pacs 3 Dora Molnar (HUN) 1:00.88 Euro Juniors 4 Roos Vanotterdijk (BEL) 1:00.90 Euro Juniors 5 Kennedy Noble (USA) 1:01.03 Junior Pan Pacs 6 Jaclyn Barclay (AUS) 1:01.11 Junior Pan Pacs 7 Mary Moluh (FRA) 1:01.36 Euro Juniors 8 Aimi Nagaoka (JPN) 1:01.45 World Juniors

W 200 Back

Rank Swimmer Time Meet 1 Yuzuki Mizuno (JPN) 2:09.17 Junior Pan Pacs 2 Mio Narita (JPN) 2:09.67 Junior Pan Pacs 3 Dora Molnar (HUN) 2:09.80 World Juniors 4 Laura Bernat (POL) 2:11.07 Euro Juniors 5 Evie Dilley (GBR) 2:11.19 Euro Juniors 6 Kennedy Noble (USA) 2:11.32 Junior Pan Pacs 7 Maggie Wanezek (USA) 2:11.43 Junior Pan Pacs 8 Regan Rathwell (CAN) 2:12.47 Junior Pan Pacs

W 50 Breast

Rank Swimmer Time Meet 1 Eneli Jefimova (EST) 30.44 Euro Juniors 2 Schastine Skifter Tabor (DEN) 31.31 Euro Juniors 3 Karolina Piechowicz (POL) 31.44 Euro Juniors 4 Justine Delmas (FRA) 31.59 Euro Juniors 5 Maria Ramos Najji (ESP) 31.68 World Juniors 6 Chiara Della Corte (ITA) 31.69 Euro Juniors 7 Olivia Klint Ipsa (SWE) 31.80 Euro Juniors 8 Kamila Isayeva (UKR) 31.87 Euro Juniors

W 100 Breast

Rank Swimmer Time Meet 1 Eneli Jefimova (EST) 1:06.50 Euro Juniors 2 Piper Enge (USA) 1:08.58 Junior Pan Pacs 3 Karolina Piechowicz (POL) 1:08.73 World Juniors 4 Justine Delmas (FRA) 1:08.80 Euro Juniors 5 Irene Mati (ITA) 1:08.94 World Juniors 6 Kotomi Kato (JPN) 1:09.10 Junior Pan Pacs 7 Martina Bukvic (SRB) 1:09.27 World Juniors 8 Olivia Klint Ipsa (SWE) 1:09.29 Euro Juniors

W 200 Breast

Rank Swimmer Time Meet 1 Kotomi Kato (JPN) 2:26.55 Junior Pan Pacs 2 Eneli Jefimova (EST) 2:26.85 Euro Juniors 3 Justine Delmas (FRA) 2:26.86 Euro Juniors 4 Emma Carrasco Cadens (ESP) 2:26.93 World Juniors 5 Yuri Matsumoto (JPN) 2:27.46 Junior Pan Pacs 6 Define Coskun (TUR) 2:27.51 Euro Juniors 7 Sienna Robinson (GBR) 2:27.85 Euro Juniors 8 Piper Enge (USA) 2:27.93 Junior Pan Pacs

W 50 Fly

Rank Swimmer Time Meet 1 Jana Pavalic (CRO) 26.38 World Juniors 2 Lana Pudar (BIH) 26.49 Euro Juniors 3 Roos Vanotterdijk (BEL) 26.63 Euro Juniors 4 Beatriz Bezerra (BRA) 26.67 World Juniors 5 Paulina Cierpialowska (POL) 26.90 Euro Juniors 6 Amelia Marek (POL) 26.92 Euro Juniors 7 Lillian Slusna (SVK) 27.04 World Juniors 8 Mizuki Hirai (JPN) 27.09 World Juniors

W 100 Fly

Rank Swimmer Time Meet 1 Roos Vanotterdijk (BEL) 57.85 Euro Juniors 2 Lana Pudar (BIH) 57.88 Euro Juniors 3 Alex Shackell (USA) 58.58 Junior Pan Pacs 4 Airi Mitsui (JPN) 58.67 Junior Pan Pacs 5 Bailey Hartman (USA) 58.71 Junior Pan Pacs 6 Hazuki Hasegawa (JPN) 58.97 Junior Pan Pacs 7 Julia Ullmann (SUI) 59.39 Euro Juniors 8 Ella Jansen (CAN) 59.40 Junior Pan Pacs

W 200 Fly

Rank Swimmer Time Meet 1 Airi Mitsui (JPN) 2:07.82 Junior Pan Pacs 2 Lana Pudar (BIH) 2:08.92 Euro Juniors 3 Yasuki Fujimoto (JPN) 2:09.63 Junior Pan Pacs 4 Alex Shackell (USA) 2:09.71 Junior Pan Pacs 5 Tess Howley (USA) 2:09.86 Junior Pan Pacs 6 Bella Grant (AUS) 2:10.98 Junior Pan Pacs 7 Ella Jansen (CAN) 2:11.10 Junior Pan Pacs 8 Anna Porcari (ITA) 2:12.00 World Juniors

W 200 IM

Rank Swimmer Time Meet 1 Mio Narita (JPN) 2:11.22 Junior Pan Pacs 2 Ashley McMillan (CAN) 2:13.31 Junior Pan Pacs 3 Lilla Minna Abraham (HUN) 2:13.45 World Juniors 4 Leah Schlosshan (GBR) 2:13.49 Junior Pan Pacs 5 Emma Carrasco Cadens (ESP) 2:13.74 World Juniors 6 Gracie Weyant (USA) 2:14.36 Junior Pan Pacs 7 Teagan O’Dell (USA) 2:14.45 Junior Pan Pacs 8 Ella Jansen (CAN) 2:14.55 Junior Pan Pacs

W 400 IM

Rank Swimmer Time Meet 1 Mio Narita (JPN) 4:36.79 Junior Pan Pacs 2 Kayla Han (USA) 4:43.60 Junior Pan Pacs 3 Ayami Suzuki (JPN) 4:43.70 Junior Pan Pacs 4 Ella Jansen (CAN) 4:43.83 Junior Pan Pacs 5 Lilla Minna Abraham (HUN) 4:44.19 World Juniors 6 Giulia Vetrano (ITA) 4:44.29 World Juniors 7 Emma Carrasco Cadens (ESP) 4:44.97 World Juniors 8 Michaela Mattes (USA) 4:45.78 Junior Pan Pacs

W 4×100 Free Relay

Rank Swimmer Time Meet 1 United States 3:37.99 Junior Pan Pacs 2 Australia 3:39.04 Junior Pan Pacs 3 Canada 3:40.90 Junior Pan Pacs 4 Hungary 3:41.94 World Juniors 5 Italy 3:42.98 Euro Juniors 6 France 3:43.49 Euro Juniors 7 Japan 3:44.88 Junior Pan Pacs 8 Germany 3:45.63 Euro Juniors

W 4×200 Free Relay

Rank Swimmer Time Meet 1 United States 7:54.70 Junior Pan Pacs 2 Australia 7:55.85 Junior Pan Pacs 3 Hungary 7:59.04 Euro Juniors 4 Japan 8:01.38 Junior Pan Pacs 5 Canada 8:03.98 Junior Pan Pacs 6 Italy 8:08.59 World Juniors 7 Great Britain 8:13.42 Euro Juniors 8 Spain 8:14.34 Euro Juniors

W 4×100 Medley Relay

Rank Swimmer Time Meet 1 United States 4:02.14 Junior Pan Pacs 2 Japan 4:04.01 Junior Pan Pacs 3 France 4:05.33 Euro Juniors 4 Hungary 4:05.48 Euro Juniors 5 Italy 4:05.70 Euro Juniors 6 Australia 4:05.84 Junior Pan Pacs 7 Canada 4:06.14 Junior Pan Pacs 8 Poland 4:07.03 Euro Juniors

Girls’ Medal Table – By Meet

Meet Gold Silver Bronze Total Junior Pan Pacs 13 12 9 34 Euro Juniors 6 8 7 20 World Juniors 1 0 4 5

Girls’ Medal Table – By Nation

Rank Nation Gold Silver Bronze Total 1 United States 7 3 4 14 2 Japan 5 2 2 9 3 Estonia 2 1 0 3 4 Turkey 2 0 0 2 5 Australia 1 6 2 9 6 France 1 1 2 4 7 Belgium 1 0 2 3 8 Croatia 1 0 0 1 9 Bosnia and Herzegovina 0 3 0 3 10 Hungary 0 1 5 6 11 Canada 0 1 1 2 T-12 Germany 0 1 0 1 T-12 Denmark 0 1 0 1 14 Poland 0 0 2 2

MIXED RELAYS

There was also no mixed 4×100 free relay at Junior Pan Pacs.

Mixed 4×100 Free Relay

Rank Swimmer Time Meet 1 Hungary 3:28.83 Euro Juniors 2 Romania 3:29.35 Euro Juniors 3 Poland 3:29.85 Euro Juniors 4 Great Britain 3:30.00 Euro Juniors 5 France 3:30.83 Euro Juniors 6 Italy 3:31.00 Euro Juniors 7 Spain 3:33.55 Euro Juniors 8 Croatia 3:34.28 Euro Juniors

Mixed 4×100 Medley Relay

Rank Swimmer Time Meet 1 United States 3:46.83 Junior Pan Pacs 2 Australia 3:50.51 Junior Pan Pacs 3 France 3:50.55 Euro Juniors 4 Japan 3:50.81 Junior Pan Pacs 5 Great Britain 3:51.98 Euro Juniors 6 Poland 3:52.00 World Juniors 7 Ukraine 3:52.73 Euro Juniors 8 Canada 3:53.08 Junior Pan Pacs

Combined Medal Table – By Meet

Meet Gold Silver Bronze Total Junior Pan Pacs 21 21 18 60 Euro Juniors 14 13 16 43 World Juniors 8 8 8 24

Combined Medal Table – By Nation