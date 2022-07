WATCH: Commonwealth Games Full Day 1 Finals

2022 COMMONWEALTH GAMES

Friday, July 29 – Wednesday, August 3, 2022

Birmingham, England

Sandwell Aquatic Center

Start Times Prelims: 10:30 am local / 5:30 am ET Finals: 7:00 pm local / 2:00 pm ET

LCM (50m)

Did you miss the first day of the 2022 Commonwealth Games in Birmingham? Maybe you just want to relive the highlights, but either way, we’ve got you covered. Here’s the full day 1 finals session. We’ve listed the timestamps for each race below the video. If you don’t want spoilers, don’t scroll past that.

Race Timestamps

9:43 – Men’s 400 Free Final

18:37 – Women’s 400 IM Final

28:30 – Women’s 200 Free Final

55:01 – Men’s S9 100 Back Final

1:02.05 – Women’s S9 100 Free Final

1:16.50 – Men’s 50 Fly Semifinals

1:24.15 – Women’s 50 Breast Semifinals

1:49.03 – Men’s 100 Back Semifinals

2:01.57 – Women’s 100 Fly Semifinals

2:08.22 – Men’s 200 Breast Final

2:16.58 – Mixed 4×100 Free Relay Final

Day 1 Results

Men’s 400 Free Podium

Women’s 400 IM Podium

Women’s 200 Free Podium

Men’s 100 Back S9 Podium

Timothy Hodge (AUS), 1:01.88 GR Jesse Reynolds (NZL), 1:03.65 Barry McClements (NIR), 1:05.09

Women’s 100 Free S9 Podium

Men’s 50 Fly Top 8 Qualifiers

Women’s 50 Breast Top 8 Qualifiers

Men’s 100 Back Top 8 Qualifiers

Women’s 100 Fly Top 8 Qualifiers

Men’s 200 Breast Podium

Mixed 4×100 Free Relay Podium