Universiade 2019: Sonnele Öztürk wird 5. über 200 m Rücken

Universiade 2019, Neapel, Italien

Ein relativ kleines deutsches Team startet zur Zeit bei der 30. Universiade in Neapel, Italien. Die Schwimmwettkämpfe finden vom 4. bis zum 7. Juli statt.

Sonnele Öztürk, die in den USA studiert, aber natürlich für den Deutschen Hochschulverband an den Start geht, wurde 5. über 200 m Rücken in 2:11,02 Minuten (PB 2:09,98). Für das morgige Finale über 100 m Freistil konnten sich Lisa Höpink in 55,23 und Jessica Felsner in 55,83 Sekunden qualifizieren.

Lisa Höpink blieb nur 0,01 Sekunden über ihrer persönlichen Bestmarke. Jessica Felsner stellte ihre Bestzeit von 55,60 im April diesen Jahres auf.

Über 200 m Lagen qualifizierte sich Felix Ziemann in 2:01,61 Minuten als 8. für das Finale (PB 2:01,15).

Henning Mühlleitner belegte in der Semifinalausscheidung über 200 m Freistil in 1:50,12 Minuten den 15. Platz (PB 1:47,80, aufgestellt 2018).