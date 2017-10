Toronto accueille les équipes nationales du Canada et de l’Australie

L’Open canadien, organisé à la suite de la décision du Comité international de repousser les Championnats du monde de paranatation, accueillera les équipes nationales du Canada et de l’Australie.

La compétition se tiendra du lundi 2 octobre au mercredi 4 octobre à Toronto. Elle a été organisée en grande hâte, en raison du tremblement de terre dévastateur qui s’est produit dans la ville de Mexico au milieu du mois de septembre, et qui a obligé le Comité international paralympique à déplacer les Championnats du monde à une date ultérieure.

Le Canada a été le premier pays à annoncer une compétition de remplacement, mais les Pays-Bas ont rapidement suivi en organisant l’Open d’Eindhoven, qui se déroulera du 3 au 5 octobre.

Voici le communiqué de presse complet de Natation Canada :

TORONTO – Les meilleurs paranageurs du Canada accueilleront l’Open canadien du 2 au 4 octobre au Centre sportif panaméricain de Toronto.

La compétition a été créée à la suite de la décision prise par le comité international paralympique de repousser les Championnats du monde de paranatation, qui devaient avoir lieu la semaine prochaine.

« Les désastres naturels sont évidemment des circonstances aggravantes hors de notre contrôle et les pensées de tous nos athlètes, entraineurs et membres du personnel de Natation Canada accompagnent les familles affectées par cette destruction, » a dit le directeur général de Natation Canada, Ahmed El-Awadi. « Nous avons énormément de respect pour la fédération de natation mexicaine et nous avons une excellente relation avec eux. Il est malheureux que notre équipe ne puisse pas participer aux mondiaux de Mexico. Bien que ce ne soit pas des championnats du monde, nos athlètes ont travaillé extrêmement fort pour se préparer à une compétition internationale. De ce fait, en travaillant avec nos partenaires sportifs, nous désirons offrir à nos athlètes l’occasion de se tester contre les meilleurs au monde lors de cet évènement condensé à Toronto. »

La compétition offrira à tous les athlètes canadiens qui devaient participer aux Championnats du monde de paranatation, l’occasion de nager pendant la même fenêtre de compétition. Cela offrira également aux athlètes la chance de réaliser des temps qui seront considérés pour la sélection des Jeux du Commonwealth.

« Notre but premier est d’offrir une qualité de compétition qui permettra aux nageurs de pourvoir leur préparation et réaliser des performances considérées pour les classements mondiaux et pour la sélection des Jeux du Commonwealth 2018, » a dit James Hood, gestionnaire principal des programmes de paranatation, haute performance.

« Nous parlons toujours d’adaptabilité et de pouvoir se concentrer sur les aspects que l’athlète peut contrôler. Il s’agit d’un véritable test d’adaptabilité pour nos nageurs. Ils devront se reconcentrer ainsi que performer dans des conditions qui n’étaient pas prévues. Au final, cela revient au nageur, sa course et sa préparation. »

Swimming Australia a déjà confirmé sa présence à notre Open canadien, d’autres pays devraient se joindre.

La compétition sera finale par le temps et les sessions commenceront à 18 h chaque soir. Les détails complets de l’évènement sont disponibles (en anglais) ici.