Saint-Raphaël 2018: les interviews du jour 5 (vidéos)

Charlotte Bonnet championne de France du 100 m nage libre

[EN DIRECT] Natation – Championnats de France 50m – du 22 au 27 mai 2018 à Saint-RaphaëlCharlotte Bonnet a non seulement réalisé un incroyable Grand Chelem en remportant les 50, 100 et 200 m nage libre, mais s'est aussi adjugée le record de France du 100 m, la meilleure performance européenne de la saison et la troisième meilleure performance mondiale de l'année. Réagissez sur Twitter: @FFNatation #SaintRaphael2018

