Olimpiadi: La Lettera Del Presidente Del Cio Agli Atleti

Questa è la traduzione integrale della lettera inviata da Thomas Bach, Presidente CIO, agli atleti di tutto il mondo.

Cari Atleti,

In questa crisi senza precedenti siamo tutti uniti.

Come te, siamo molto preoccupati per ciò che la pandemia COVID-19 sta facendo alla vita delle persone. Le vite umane hanno la precedenza su tutto, compresa la messa in scena dei Giochi Olimpici. Il CIO vuole far parte della soluzione al problema. Pertanto abbiamo reso il nostro principio guida salvaguardare la salute di tutti i soggetti coinvolti per contribuire a contenere il virus. Vorrei assicurarvi che ci atterremo a questo in tutte le nostre decisioni relative ai Giochi olimpici di Tokyo 2020.

La strada per Tokyo è diversa per ognuno di voi, proveniente da 206 paesi. Molti di voi non possono prepararsi e allenarsi nel modo in cui sono abituati, o addirittura per niente a causa delle misure anti-COVID-19. Ancora molti di voi si stanno allenando e non vedono l’ora di realizzare il proprio sogno olimpico. Molti di voi sono già qualificati per i Giochi; un numero significativo non lo è.

Ciò che condividiamo, tuttavia, è un’incertezza tremenda. Questa incertezza scuote i nostri nervi e solleva i dubbi su un futuro ottimista; distrugge la speranza. Alcuni devono anche temere per la loro stessa sopravvivenza. Questa incertezza deriva dal fatto che, in questo momento, nessuno può davvero fare dichiarazioni completamente affidabili sulla durata di questa lotta. Questo è vero per lo sport, la scienza, i media, la politica e tutta la società. Pertanto anche il CIO non può purtroppo rispondere a tutte le vostre domande.

Questo è il motivo per cui ci affidiamo al consiglio di una Task Force che include l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

Come atleti di successo, sapete che non dovremmo mai arrenderci, anche se le possibilità di successo sembrano essere molto ridotte. Il nostro impegno per i Giochi olimpici di Tokyo 2020 si basa su questa esperienza. È la nostra esperienza come atleti che ci rende sempre pronti ad adattarci a nuove situazioni. Per questo motivo, come indicato in precedenza, abbiamo pensato a diversi scenari e li stiamo adattando quasi giorno per giorno.

Da un lato, ci sono significativi miglioramenti in Giappone, dove la gente accoglie calorosamente la fiamma olimpica. Ciò potrebbe rafforzare la nostra fiducia nei nostri ospiti giapponesi che potremmo, con alcune restrizioni di sicurezza, organizzare i Giochi Olimpici nel paese nel rispetto del nostro principio di salvaguardia della salute di tutti i soggetti coinvolti. D’altra parte, abbiamo assistito a un drammatico aumento di casi e nuovi focolai di virus in diversi paesi in diversi continenti. Questo è il motivo per cui dobbiamo intraprendere il prossimo passo nel nostro piano.

Penso di potermi schierare con quelli tra voi che ritengono la situazione insoddisfacente. Anche se, in circostanze molto diverse e per ragioni molto diverse, ho avuto un’esperienza di incertezza come atleta in vista dei Giochi Olimpici di Mosca del 1980. Non eravamo sicuri se i Giochi si sarebbero svolti e se ci sarebbe stato permesso partecipare. Francamente, avrei preferito se i comitati avessero avuto più tempo per decidere su una base più solida di informazioni.

La nostra base di informazioni oggi è che una decisione finale sulla data delle Olimpiadi di Tokyo 2020 ora sarebbe ancora prematura.

Quindi, come voi, siamo in un dilemma: la cancellazione dei giochi olimpici distruggerebbe il sogno olimpico di 11.000 atleti di tutti i 206 comitati olimpici nazionali, della squadra olimpica rifugiati del CIO, molto probabilmente per gli atleti paralimpici e per tutte le persone che vi supportano come allenatori, medici, funzionari, sparring partner, amici e familiari. La cancellazione non risolverebbe alcun problema e non aiuterebbe nessuno. Pertanto non è nella nostra agenda.

Una decisione su un rinvio oggi non potrebbe determinare una nuova data per i Giochi olimpici a causa degli sviluppi incerti in entrambe le direzioni: un miglioramento, come stiamo vedendo in un certo numero di paesi grazie alle misure severe adottate e un peggioramento della situazione in altri paesi.

Contrariamente ad altri eventi sportivi, rinviare i Giochi olimpici è una sfida estremamente complessa. Solo per farvi alcuni esempi:

Un certo numero di luoghi critici necessari per i Giochi potrebbero non essere più disponibili. Le situazioni con milioni di notti già prenotate negli hotel sono estremamente difficili da gestire e il calendario sportivo internazionale per almeno 33 sport olimpici dovrebbe essere adattato. Queste sono solo alcune delle molte, molte sfide.

Pertanto, oltre allo studio di diversi scenari, sarebbe necessario il pieno impegno e la cooperazione del Comitato Organizzatore di Tokyo 2020 e delle autorità giapponesi, nonché di tutte le Federazioni Internazionali (IF) e dei Comitati Olimpici Nazionali (NOC) e di tutte le parti interessate alle Olimpiadi. È alla luce del deterioramento della situazione mondiale, e nello spirito del nostro comune impegno per i Giochi olimpici, che il Comitato esecutivo del CIO ha avviato oggi il prossimo passo.

Insieme a tutte le parti interessate, oggi abbiamo avviato discussioni dettagliate per completare le nostre valutazioni sul rapido sviluppo della situazione sanitaria mondiale e del suo impatto sui Giochi olimpici, compreso uno scenario di rinvio. Stiamo lavorando molto duramente e siamo fiduciosi di poter completare queste discussioni entro le prossime quattro settimane.

So che questa situazione senza precedenti lascia aperte molte delle vostre domande. So anche che questo approccio razionale potrebbe non essere in linea con le emozioni che molti di voi devono attraversare. Pertanto, mentre cerchiamo di affrontare la situazione e le domande che potreste avere sulla vostra preparazione, i vostri criteri di qualificazione e la vostra partecipazione ai Giochi, vi invitiamo a tenere d’occhio gli aggiornamenti su Athlete365, ma anche a rimanere in stretto contatto con i vostri NOC e le Federazioni nazionali.

Vorrei, e stiamo tutti lavorando per questo, che la speranza di tanti atleti, NOC e IF di tutti e cinque i continenti espressi venisse soddisfatta: che alla fine di questo momenti oscuro che stiamo attraversando tutti insieme, senza sapere quanto a lungo, la fiamma olimpica possa essere la luce alla fine di questo tunnel.

Come compagni olimpici, spero che voi possiate capire la nostra sfida, accettare e sostenere i nostri principi che sono per salvaguardare la vostra salute, la famiglia e la salute di tutti e per mantenere vivo il sogno olimpico.

Auguro a voi, alle vostre famiglie e ai vostri amici prima di tutto una buona salute, con cordiali saluti,

Thomas Bach