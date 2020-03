Adam Peaty E Rinvio Olimpiadi “Speriamo Che FINA Faccia La Cosa Giusta”

Adam Peaty lascia il suo primo commento sull’argomento rinvio delle Olimpiadi di Tokyo.

Nelle ultime 24 ore lo scenario intorno all’evento più atteso degli ultimi 4 anni è cambiato velocemente.

La situazione sanitaria mondiale e l’espandersi dell’epidemia da coronavirus COVID-19 ha costretto sportivi e Comitati organizzatori a rapidi cambiamenti di programmi.

Al momento della pubblicazione, nel mondo i contagiati sono 353.446, i morti 15.410. Il paese più colpito rimane la Cina. L’Italia è al secondo posto per persone contagiate (59.138), mentre vanta il triste primato di decessi legati al coronavirus (5.476).

Il CIO (Comitato Olimpico Internazionale), ieri sera ha deciso che avvierà discussioni dettagliate per completare la valutazione del rapido sviluppo della situazione sanitaria mondiale e il suo impatto sui Giochi Olimpici. Tra queste, lo scenario del rinvio. La decisione verrà presa entro le prossime 4 settimane.

Il Canada, poche ore dopo la pubblicazione del comunicato, ha espresso il suo dissenso ad un rinvio delle Olimpiadi nell’arco dell’anno 2020. Come il Canada, anche l’Australia ha annunciato che per l’anno 2020 non sarà possibile formare alcuna squadra olimpica.

Adam Peaty, è il campione olimpionico in carica nei 100 metri rana maschili, distanza nella quale detiene anche il Record del Mondo.

Questa mattina, attraverso un tweet ha auspicato che nei prossimi giorni la FINA “faccia la cosa giusta”.

La traduzione letterale del tweet di Peaty è la seguente:

“I Canadesi si sono tirati fuori dalle Olimpiadi. Gli Australiani dicono che non vogliono viaggiare se le Olimpiadi si svolgeranno quest’estate. Anche World Athletic mette pressione a IOC. Speriamo che FINA faccia la cosa giusta nei prossimi giorni, non settimane”

So the Canadians have pulled out of the Olympics and the Australians said they won’t travel if the Olympics are held this summer, @WorldAthletics have also put pressure on IOC to move. Let’s hope @fina1908 do the right thing in the next few days, not weeks 🙏🏼

— Adam Peaty MBE (@adam_peaty) March 23, 2020