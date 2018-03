Milan : Charlotte Bonnet 1’56s61 au 200, Chad le Clos 1’55s60 au 200 papillon

Ancien nageur, Eric Lahmy est journaliste, écrivain, rédacteur en chef, et reporter. Il anime depuis 2013 Galaxie-Natation, un blog dédié à son sport préféré.

8° TROFEO CITTÀ DI MILANO

Vendredi 9 mars au dimanche 11 mars, 2018

Site du meeting

La piscine « Daniela Samuele » à Milan

50m (vendredi et samedi) / 25m (dimanche)

Résultats en direct

Streaming en direct

Charlotte Bonnet a aisément gagné le 200 mètres nage libre du meeting de Milan, ce vendredi. Elle a signé un temps de 1’56s61, laissant sa suivante, Alice Mizzau, des Fiamme Gialle, à presque quatre secondes. Les temps de passage de l’ondine de l’Olympic Nice, 27s29, 56s73, 1’26s72, signalent une course volontaire, lancée tambour battant. Bonnet remportait aussi le 50 mètres en 25s26.

Une victoire française était enregistrée par Camille Gheorghiu, avec 2’13s76 sur 200 dos dames

La grande performance de la journée a été réalisée sur 200 mètres papillon par le Sud Africain Chad Le Clos, avec 1’55s60, loin devant Jordan Coelho et Arthur Cachot, du pôle France d’Antibes, 3e et 4e avec 2’1s03 et 2’1s18. L’Ukrainien Mykhaylo Romanchuk dominait, lui, le 400 mètres en 3’48s78, et Damien Joly finissait 3e en 3’53s27, Jordan Pothain 6e en 3’56s28.

Autres performances de relief, 27s57 au 50 mètres brasse messieurs par Fabio Scozzoli, d’Imola, 23s27 au 50 papillon pour Benjamin Proud, de Grande-Bretagne, 57s94 au 100 papillon dames par Ilaria Bianchi, de Fiamme Azzurre, 28s03 sur 50 dos dames par Georgia Davies, d’Energy Standard.