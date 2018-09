Meeting de Doha (2) : Derrière Pieroni et Andrew, Morozov est à deux Doha de l’emporter

Ancien nageur, Eric Lahmy est journaliste, écrivain, rédacteur en chef, et reporter. Il anime depuis 2013 Galaxie-Natation, un blog dédié à son sport préféré.

Samedi 15 Septembre 2018

Un qui prend son rôle de pro de la natation, c’est Blake PIERONI. Rasé, poncé, lissé, l’Américain de 23 ans qu’on voit souvent les joues bleuies et le poil hirsute, arborait une peau de bébé ; il a gagné le 100 mètres du meeting de Doha, dans la deuxième journée, d’assez peu devant son aîné de trois années Vladimir MOROZOV. PIERONI nageait à la ligne 4, MOROZOV, qui avait pris ses aises en série, à la deux, et tous deux prirent un excellent départ. PIERONI, à la sortie de la coulée, devançait déjà le Belge TIMMERS, à la ligne adjacente. Il conservait un rythme élevé de sa nage asymétrique, respiration à droite, et touchait avec une avance nette mais légère. 48s11 pour le vainqueur, 48s43 pour le Russe. TIMMERS, lui, était clairement derrière…

MOROZOV laissait échapper une autre chance de victoire, sur 50 mètres dos, face à un autre Américain, le benjamin du professionnalisme mondial Michael ANDREW. LARKIN était troisième. L’ex champion du monde de dos de Kazan est en train de devenir un vrai « quatre nageurs », mais est-il moins dossiste ? Possible.

Côté filles, Sarah SJÖSTRÖM recommençait le coup de la semaine passée à Kazan. Elle s’emparait du 200 mètres. En Russie, elle avait battu Femke HEEMSKERK d’un peu moins d’une seconde, cette fois elle l’ajusta de six dixièmes. Mais ce n’était pas tout. Elle maîtrisait sur 50 papillon KROMOWIDJOJO. Et Yulia EFIMOVA ? Elle se baladait sur 100 brasse… Tandis qu’HOSSZU s’en sortait bien, qui « doublait » 400 quatre nages et 100 dos.

MESSIEURS

100 libre : 1. Blake PIERONI, USA, 48s11 ; 2. Vladimir MOROZOV, Russie, 48s43 ; 3. Pieter TIMMERS, Belgique, 49s04.

1500 libre : 1. Marcos GIL CORBACHO, Espagne, 15’28s19.

50 dos : 1. Michael ANDREW, USA, 24s49 ; 2. Vladimir MOROZOV, Russie, 24s79 ; 3. Mitchell LARKIN, Australie, 25s15.

50 brasse : 1. Felipe LIMA, Brésil, 26s84. En séries, Michael ANDREW, USA, 27s29.

200 papillon : 1. Maxime SHEMBEREV, Azerbaijan, 1’58s45.

200 4 nages : 1. Mitchell LARKIN, Australie, 1’59s14; 2. Tomas PERIBONIO AVILA, Equateur, 2’0s40.

DAMES

200 libre : 1. Sarah SJÖSTRÖM, Suède, 1’56s32 ; 2. Femke HEEMSKERK, Pays-Bas, 1’56s92.

100 brasse : 1. Yulia EFIMOVA, Russie, 1’6s27.

50 papillon : 1. Sarah SJÖSTRÖM, Suède, 25s22; 2. Ranomi KROMOWIDJOJO, Pays-Bas, 25s76.

100 dos : 1. Katinka HOSSZU, Hongrie, 59s63.

400 4 nages : 1. Katinka HOSSZU, Hongrie, 4’39s57.