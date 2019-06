Mare Nostrum 2019 : Hosszu, Efimova, Shymanovich, attendus à Monaco

Mare Nostrum 2019 – MONACO

Centre nautique Prince Albert II – Stade Louis II, Monaco

8-9 juin

Site web

Résultats

Liste des engagements

Le circuit Mare Nostrum commencera cette année par l’étape de Monaco les 8 et 9 juin. Puis, viendra l’étape de Canet les 11 et 12 juin, et enfin celle de Barcelone les 15 et 16 juin. Comme chaque année, le circuit accueillera des athlètes de haut-niveau sur ses trois étapes. Il y a quelques semaines, Canet avait déjà dévoilé la liste des nageurs qui participeront à son meeting, c’est désormais au tour de Monaco de révéler la liste des athlètes qui plongeront les 8 et 9 juin.

Du côté des dames, Yuliya Efimova est la grande favorite pour les 3 épreuves de brasse. Elle devra cependant faire face à de sérieuses concurrentes, comme les Espagnoles Jessica Vall et Marina Garcia, ou encore la Britannique Siobhan-Marie O’Connor.

O’Connor se mesurera à Katinka Hosszu, habituée de la compétition, et à l’Américaine Madisyn Cox sur le 200 m 4 nages. Ce sont les seules nageuses inscrites avec un chrono en dessous de 2:14.

On retrouvera, en plus de cette épreuve, Hosszu sur le 200 m nage libre, les 100 et 200 m dos, le 200 m papillon, et le 400 m 4 nages.

Chez les Françaises, Anna Santamans et Béryl Gastaldello s’aligneront sur le 50 m nage libre. On retrouvera également cette dernière sur le 100 m dos et le 100 m papillon.

De nombreuses nageuses Russes seront également de la partie comme Veronika Andrusenko, Svetlana Chimrova et Mariia Kameneva. La sprinteuse Sud-Africaine Erin Gallagher affrontera Siobhan Haughey, de Hong Kong, et Natalie Hinds, étoile montante de la natation Américaine sur le 50 m nage libre.

Du côté des Messieurs, les têtes d’affiche sont le Biélorusse Ilya Shymanovich sur les épreuves de brasse, le recordman du monde du 50 m papillon Andrii Govorov, le Japonais Daiya Seto, le Britannique James Guy et l’Américain Michael Andrew.

James Guy s’alignera sur les épreuves de 50 et 100 m papillon, et 100 et 200 m nage libre. Le Champion du monde du 200 m nage libre 2015 ne fait pas encore partie du Top 5 mondial de la saison sur ses disciplines favorites, et cela lui fera une excellente occasion de réaliser de bonnes performances. Daiya Seto cherchera à réaliser un doublé sur les courses de 4 nages, les deux seules épreuves auxquelles il s’est inscrit.

Shymanovich est de loin le meilleur brasseur de cette étape. Son temps de 58.29 sur le 100 m brasse, qu’il a réalisé en mars, a fait de lui le deuxième nageur le plus rapide de l’Histoire sur cette épreuve. Il est à seulement 4 dixièmes du 57.87 d’Adam Peaty, actuelle meilleure performance mondiale de la saison. Shymanovich affrontera, entre autres, Michael Andrew, le Russe Kirill Prigoda, l’Allemand Marco Koch, le Lituanien Giedrius Titenis et le Brésilien Felipe Lima sur les épreuves de brasse.

Andrew retrouvera Govorov sur les 50 m nage libre et 50 m papillon, en s’alignant également sur 100 m papillon, 100 m nage libre, 100 m brasse et 100 m dos. Sur 50 m nage libre, Andrew et Govorov retrouveront également le Brésilien Bruno Fratus, actuel détenteur de la meilleure performance mondiale de la saison sur 50 m nage libre, le Grec Kristian Gkolomeev et le Lituanien Simonas Bilis.