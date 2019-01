La Campionessa Danese Rikke Pedersen Annuncia Il Ritiro Dal Nuoto

View this post on Instagram

Når livet banker på! Det er med de samme usikre skridt men med den samme vilje, det samme mod og samme ukuelige beslutsomhed, som dengang jeg begyndte min svømmekarriere og satsede alt på at nå mine drømme, at jeg i dag meddeler, at jeg stopper min karriere som professionel svømmer. Det har været en svær beslutning, der har taget mig lang tid at træffe. Jeg har i processen kæmpet med at placere og konkretisere de ting, som fik vægtskålen til at tilte mod mit karriere-stop. Mod ”Nej, jeg skal ikke fortsætte med at svømme”. Processen har været svær og præget af tanker som: ”Giver jeg op?”, ”Skal jeg lige se, hvad der venter rundt om det næste hjørne?”, ”Hvorfor klør jeg ikke bare på, lader det gøre ondt og realiserer det, som jeg ved, at jeg kan?” og følelser som uvished over hvad min fremtid vil byde på, og hvordan det vil føles aldrig rigtigt at vinde noget igen og frygten for ikke at være tilstrækkelig i et nyt miljø. Men tankerne og følelserne er blevet bearbejdet, og jeg står nu og ser mig stolt tilbage. Jeg er klar til at påbegynde et nyt kapitel i mit liv. I 24 år har svømningen, min verden under overfladen, været mit kanvas, mit frirum og min glæde. Min sport har givet mig mit livs bedste og hårdeste stunder. Den har lært mig refleksion, evnen til at fordybe mig og viljen til at lykkes. Den har givet mig indsigt i mig selv og andre mennesker, samarbejde, sammenhold og fælleskab. Jeg har lært at holde af nerverne, der giver mig det femte gear og glæden ved at sejre samt tårerne ved nederlag. Med 15 år på den internationale scene har jeg lært at være modig, og hvad det vil sige at tage mod til SIG. Jeg har lært, hvem jeg er, når jeg står alene bag min skammel foran flere tusinde tilskuere. Jeg har lært sammenhold og at yde mit bedste hver eneste dag for mig selv og mit hold. Min karriere har været en helt fantastisk rejse, og jeg har været så privilegeret at opleve mere, end jeg har kunnet drømme om. Jeg har svært ved at finde ord for den støtte, som jeg gang på gang har oplevet i medgang og modgang. Men jeg vil gerne sige tak. Af hjertet tak til alle jer som har støttet mig💙 #gladsvømningrmp