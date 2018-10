I Nonni. Risorsa, Supporto e Conforto Dei Piccoli Sportivi

I nonni, beato chi ce li ha.

Trascorso il giorno a loro dedicato, mi sono fermata a riflettere su alcune peculiarità che li rendono davvero unici.

Chi ha la fortuna di avere i nonni ad accompagnare il percorso di crescita, sa bene di cosa sto parlando.

Perché allora non celebrare i nonni degli sportivi?

Soprattutto quando sono di fronte ai nipoti durante una gara o semplicemente un allenamento, i nonni dovrebbero essere di esempio per i genitori.

Ecco le qualità che ne fanno un vero patrimonio dell’umanità.

I NONNI SONO BABY SITTER GRATIS

E’ la prima grande verità.

Un nonno/a è il baby sitter più fidato che si possa trovare. Per i genitori che sono impegnati al lavoro, nulla rende più sereni che sapere che i propri figli sono accuditi da chi ha trascorso la vita a crescere i propri di figli.

SONO FELICI DI ESSERE Lì

I nonni sono entusiasti di far parte della vita dei loro nipotini.

Sono contenti di sedersi in tribuna e guardare i loro nipoti gareggiare o semplicemente allenarsi.

È raro vedere un nonno camminare nervosamente su e giù per la piscina. I nonni si godono lo spettacolo. Tutto ciò che fanno i nipoti per loro è fuori dall’ordinario. Un tuffo, una nuotata a farfalla, per loro i nipoti saranno sempre dei nuotatori eccezionali.

NON SONO FOCALIZZATI SUI RISULTATI

I nonni rispetto ai genitori, non sentono la competizione. Hanno una visione d’insieme della vita per averne percorso un tratto molto lungo.

Sono consapevoli che il periodo che i nipoti stanno vivendo è solo una piccola fetta della grande torta che è la vita. Sono orgogliosi e non si preoccupano del tempo o della medaglia.

I NONNI NON CRITICANO GLI ALLENATORI

Avete mai visto un nonno discutere con un allenatore? Io no.

Non lo fanno proprio perché non sono focalizzati sui risultati ed hanno rispetto per il lavoro altrui. I nonni, anzi, sono quelli che vanno dall’allenatore a ringraziarlo per quello che fa ogni giorno per i nipoti.

SONO DISTRIBUTORI DI CIBO

I genitori sono preoccupati della dieta sana, i nonni no.

Un genitore accoglierà il proprio figlio con snack salutari, frutta.

Se ad aspettarti dopo una gara o l’allenamento è il nonno, allora preparati, ci sarà sempre metà del pranzo della domenica riposto in un contenitore di plastica pronto ad essere svuotato.

La scusa che i nonni usano più frequentemente per alimentare i nipoti rimane: “ma si è allenato tanto, l’acqua porta fame”.

Con la collaborazione di Elizabeth Wickham