Heintz, Kusch, Diener und Demler punkten für ISL Teams im 2. Match

INTERNATIONAL SWIMMING LEAGUE 2020

Die deutschen Teilnehmer am 2. Match in der ISL konnten das Punktekonto ihrer Teams auffüllen. Christian Diener wurde sogar Zweiter hinter Ranomi Kromowidjojo in der Gesamtwertung mit 53,3 Punkten. Diener sammelte fleißig Punkte, da er das KO Rennen, das sogenannte Skin Race, über 50 m Rücken gewinnen konnte. Außerdem schwamm er einen neuen deutschen Rekord über 50 m Rücken.

Auch Philip Heintz fuhr einen Sieg für sein Team, die Aqua Centurions, ein. Über 200 m Lagen siegte er in 1:52,78 Minuten. Er erreichte einen dritten Platz über 100 m Lagen in 53,01 Sekunden und Platz 8 über 400 m Lagen in 4:12,00 Minuten.

Marius Kusch (London Roar) bewährte sich einmal mehr in seinen Einzel- und Staffelrennen. Jeweils auf den dritten Platz kam er über 50 und 100 m Schmetterling. In der wichtigen 4 x 100 m Lagenstaffel schwamm er in 50,23 Sekunden die zweitschnellste Zeit über die 100 m Schmetterling des Staffelfeldes. London Roar siegte und konnte somit die Lage für das Skin Race der Männer wählen, das dann Christian Diener gewinnen konnte.

Kathrin Demler belegte für CD Trident den 5. Platz über 200 m Freistil (1:57,90) und den 4. Rang über 400 m Freistil (4:07,45).

Das Team von London Roar wurde klarer Sieger mit 609,5 Punkten vor Team Iron.

RANK CLUB MEN’S POINTS WOMEN’S POINTS COMBINED POINTS (including mixed relay) 1 London Roar (LON) 289.5 304.0 609.5 2 Iron (IRO) 164.5 214.0 392.5 3 DC Trident (DCT) 147.0 181.0 350.0 4 Aqua Centurions (AQC) 220.o 102.0 344.0

Wettkampfplan: