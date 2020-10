ISL International Swimming League: Wettkampfprogramm und Preisgelder

Heute startet die zweite ISL Saison, mit Wettkämpfen in Budapest. Die beteiligten Teams sind Energy Standard, Cali Condosr, LA Current und die NY Breakers.

Aus Deutschland dabei sind heute: Marco Koch, er startet wie in der letzten Saison für die NY Breakers. Der 200 m Brustspezialist, Weltmeister von 2015 und ehemaliger Kurzbahnweltrekordhalter, will viele Punkte für sein Team holen. Ebenfalls für die NY Breakers wird erstmalig Damian Wierling ins Wasser springen. Mit einer Teilnahme an den sogenannten Skins hätte er die Möglichkeit, gegen die schnellsten 50m Freistilsprinter der Welt anzutreten (siehe unten: Sofern es die Freistillage wird). Die Skins sind ein KO Rennen, bei dem die 50 m Freistil in einem kurzen zeitlichen Abstand geschwommen werden bis es zu einem Finale von zwei Schwimmern kommt. In jedem Lauf scheiden vorab zwei Schwimmer aus.

Für LA Current wird erstmalig Lagenspezialist Jacob Heidtmann dabei sein. Heidtmann könnte auch über die erstmalig ausgetragenen 100 m Lagen starten. Eine weitere Einsatzmöglichkeit wären die 200 m Freistil.

Freitag, Programm:

Frauen, Wettkampf-Nr. DAY 1 Männer, Wettkampf-Nr. 1 100 Fly 2 3 200 Back 4 5 200 Breast 6 7 4×100 Free Relay —Break— 9 50 Free 8 11 200 IM 10 13 50 Breast 12 4×100 Free Relay 14 —Break— 15 50 Back 16 17 400 Free 18 19 4×100 Medley Relay 20

Samstag, Programm:

Frauen, Wettkampf-Nr. DAY 2 Männer, Wettkampf-Nr. 21 100 Free 22 23 200 Fly 24 25 100 Back 26 27 100 IM 28 —Break— 29 200 Free 30 31 50 Fly 32 33 100 Breast 34 35 4×100 Mixed Free Relay 35 —Break— 36 400 IM 37 38 50 Free Skins 39 40 4×50 Mixed Medley (if tiebreak needed) 40

Ingesamt werden 39 Rennen ausgetragen.

Preisgelder für die schnellsten Vier in Euro:

1st place 2nd place 3rd place 4th place Einzelrennen 2045 1360 680 290 Gesamt für Staffel 4090 2725 1360 680 Skins Round 1 2045 1360 680 290 Skins Round 2 2045 1360 680 290 Skins Round 3 4090 1360

Preisgelder für “Schwimmerin/Schwimmer” des Wettkampfes (Most Valuable Player Bonus) in Euro: