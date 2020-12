Heemskerk Riesce A Mantenere La Sua Qualifica Olimpica Nei 100 Stile

ROTTERDAM QUALIFICATION MEET (NED)

LA BEFFA NEI 50

Come abbiamo già raccontato, la politica di selezione olimpica olandese è iniziata con i Campionati del mondo 2019 e termina con le gare in svolgimento a Rotterdam. Eventuali posti in gare senza due atleti qualificati dopo questo fine settimana saranno ancora in palio se qualcuno nuoterà il tempo di qualificazione alla Swim Cup 2021 di Eindhoven ad aprile o ai Campionati Europei 2021.

Nella prima giornata di gare a Rotterdam si sono svolti i 50 stile libero femminili che hanno visto un vero e proprio colpo di scena in vista dei Giochi Olimpici. La 22 enne Valerie Van Roon ha “soffiato” il posto a Tokyo alla più titolata Femke Heemskerk che è impossibilitata a partecipare al meeting a causa della positività al COVID-19 del marito.

Perché Heemskerk potesse mantenere la sua qualificazione olimpica era necessario che nessuno tranne Kromowidjojo fosse più veloce di 24. 71. Tuttavia, il 24.63 di Valerie Van Roon, ora si sposta al 2 ° posto della classifica olandese e Femke Heemskerk non potrà difendere il suo posto.

E’ SALVA NEI 100

Ranomi Kromowidjojo ha vinto i 100 metri stile libero femminili con il tempo di 54.00. Al mattino aveva nuotato nelle batterie un tempo migliore in 53.59 al mattino.

Ranomi era già qualificata per i Giochi Olimpici grazie al suo 53. 43 nuotato ai Campionati del Mondo del 2019.

La seconda atleta già qualifica nei 100 stile libero è proprio Femke Heemskerk.

Il tempo di Heemskerk dello scorso anno a Gwangju è stato 53.05, che qui a Rotterdam nessuno è riuscito a migliorare. La seconda classificata dietro a Ranomi è stata Marrit Steenbergen con il tempo di 54.29 ( 54.18 nelle batterie del mattino).

