Hangzhou : Une Wang couverte d’or devant son public

Hangzhou : Titmus devant Wang, double victoire en demi-fond Ariarne TITMUS, plus que jamais, se confirme comme la nageuse de demi-fond la plus proche de Katie LEDECKY.

RE de Lidón Muñoz, Jessica Vall a un paso de la final mundial Lidón Muñoz batió ayer el récord de España de 100 estilos en las semifinales del mundial de Hangzhou. Jessica Vall se ha quedado muy cerca de pasar a la final en 100 braza.

2018 SC Worlds: Day 4 Finals Live Recap It’ll be a star-studded field in the final of the men’s 50 free tonight, as British sprint star Ben Proud will be squaring off against a field that includes Caeleb Dressel and Vladimir Morozov.

Race Video Of American Men’s 4×50 Free Relay World Record Watch the foursome of Caeleb Dressel, Ryan Held, Jack Conger and Michael Chadwick crush a new World Record in the men’s 4x50m freestyle relay.

Caeleb Dressel Lowers American 50 Free Record For A 3rd Time In 20.43 Caeleb Dressel broke the American Record for the third time in 20.43, matching his swim on the mixed free relay.