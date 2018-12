Hangzhou : Titmus devant Wang, double victoire en demi-fond

2018 SC World Championships: Day 5 Prelims Preview Daiya Seto will start his hunt for a four-peat in the prelims of the men’s 400 IM.

RE de Lidón Muñoz, Jessica Vall a un paso de la final mundial Lidón Muñoz batió ayer el récord de España de 100 estilos en las semifinales del mundial de Hangzhou. Jessica Vall se ha quedado muy cerca de pasar a la final en 100 braza.

2018 SC Worlds: Day 4 Finals Live Recap It’ll be a star-studded field in the final of the men’s 50 free tonight, as British sprint star Ben Proud will be squaring off against a field that includes Caeleb Dressel and Vladimir Morozov.