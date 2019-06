International Swimming League: Teams und Termine

Die International Swimming League (ISL) hat am 11.6. die Teamaufstellungen von den Cali Condors, DC Trident, AquaCenturions und Energy Standard bekanntgegeben. Die Aufstellungen von LA Current, New York Breakers, Team Iron und London Roar werden nächste Woche am 18.6. folgen.

Group A:



Cali Condors

DC Trident

AquaCenturions

Energy Standard

Group B: Bekanntgabe am 18.6.



LA Current

New York Breakers

Team Iron

London Roar

Im Team Aqua Centurions sind Franziska Hentke, Philip Heintz und Sarah Köhler dabei. Das ursprünglich geplante Team mit Standort in Deutschland (Stuttgart), OneFlow Aquatic, hat die Teilnahme in 2019 abgesagt, möchte aber in 2020 dabei sein. Allerdings wurde alternativ das Team Aqua Centurions, Standort Rom, gegründet.

In den nun final benannten Teams sind die besten Schwimmer der Welt vertreten mit z.B. Katie Ledecky (DC Trident), Federica Pellegrini und Gabriele Detti (Aqua Centurions), Kelsi Dahlia, Lilly King, Olivia Smoliga und Mitch Larkin (Cali Condors), Chad Le Clos, Sarah Sjöström und Ben Proud (Energy Standard).

Mit großem Interesse werden sicher die Auftritte von Natalie Coughlin und Florent Manaudou verfolgt. Coughlin ist mittlerweile 36 Jahre alt und Mutter einer Tochter. Sie hat an den Olympischen Spielen 2004, 2008 und 2012 teilgenommen und insgesamt 10 Medaillen gewonnen. Manaudou hat sich nach den Sommerspielen in Rio eine Auszeit genommen. Der 28-Jährige gewann 2012 Gold über 50 m Freistil und 2016 Silber.

Die Termine für die Wettkämpfe stehen ebenfalls fest:

GROUP A GROUP B DERBIES FINALS DATE October 4-5, 2019 October 18-19, 2019 November 15-17, 2019 December 20-21, 2019 LOCATION INDIANAPOLIS, IN LEWISVILLE – DALLAS, TX WASHINGTON, DC LAS VEGAS, NV TEAMS Cali Condors LA Current Cali Condors US Team DC Trident New York Breakers DC Trident US Team Aqua Centurions Team Iron LA Current European Team Energy Standard London Roar New York Breakers European Team DATE October 12-13, 2019 October 26-27, 2019 November 23-24, 2019 LOCATION NAPLES, ITALY BUDAPEST, HUN LONDON, GBR TEAMS Aqua Centurions Team Iron Aqua Centurions Energy Standard London Roar Energy Standard Cali Condors LA Current Team Iron DC Trident New York Breakers London Roar

Die kompletten Teams:

Aqua Centurions:

Cali Condors:

DC Trident:

Anika Apostalon

Zach Apple

Lisa Bratton

Kevin Cordes

Natalie Coughlin

Abraham DeVine

Ian Finnerty

Bethay Galat

Sarah Gibson

Zane Grothe

Zach Harting

Siobahn Haughey

Tristan Hollard

Madison Kennedy

Katie Ledecky

Jay Litherland

Cody Miller

Leiston Pickett

Gabriel Santos

Jeremy Stravius

Giles Smith

Brianna Throssell

Sion Whittaker

Andeas Vazaois

Energy Standard: