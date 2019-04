Evgeny Rylov meilleure performance mondiale de l’année sur 200 dos

Championnats nationaux de Russie 2019

Après avoir gagné l’or sur le 100 mètres dos (52.83) en début de semaine, au passage postant la deuxième meilleure performance mondiale de la saison, Rylov, le champion du monde grand bassin (Budapest 2017), petit bassin (Hangzhou 2018) et d’Europe (Glasgow 2018) en titre, s’est de nouveau illustré, cette fois sur sa distance de prédilection le 200 mètres dos. Suite à des demi-finales sur la retenue, Rylov a décidé d’accélérer en finale pour toucher en premier avec un temps de 1:54.00. Nouvelle meilleure performance mondiale de plus d’une seconde et demie. Derrière lui les deux même nageurs qui ont complété le podium au 100 dos: Kliment Kolesnikov en 1:56.06 prend l’argent et Grigory Tarasevich le bronze en 1:57.54.

Lors de la quatrième journée des Championnats nationaux de Russie, aucun record de Russie toute catégories n’a été battu, par contre un record de Russie junior est tombé chez les hommes au 800 nage libre. Dans une finale serrée, le vainqueur du 1500 nage libre en début de semaine s’est fait pousser tout au long de la course par le jeune de 17 ans Alexander Egorov. Côte à côte jusqu’à l’arrivée, seulement un petit centième a séparé les deux nageurs à la touche. C’est le vétéran Ilya Druzhinin qui l’emporte sur le plus jeune en 7:52.03. Egovorov, avec 7:52.04 repart donc avec la médaille d’argent mais aussi avec le record junior de Russie. L’ancien détenteur du record junior, Yaroslav Popatov était dans la finale mais finira à la 5ème place en 8:01, loin de son record junior de 7:55.95 datant de 2017.

Autres gagnants lors de la 4ème journée :