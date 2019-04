Regardez : Titmus à nouveau phénoménale – 3:59.66 au 400 nage libre (vidéo)

Pour rappel cette compétition ne sert pas de qualification pour les Championnats du monde. Les qualifications prendront place en juin.

Lors de l’avant dernière soirée des championnats nationaux d’Australie 2019, le jeune nageuse de 18 ans Ariarne Titmus a égalé son record Australien et du Commonwealth au 400 nage libre. Ce temps stratosphérique de 3.59.66 qu’elle a répété aujourd’hui lui avait valu la médaille d’argent aux Jeux du Pan Pacific de Tokyo l’année dernière derrière l’unique Katie Ledecky.

La course produite par Titmus ce soir est similaire à celle des championnats Pan Pacific de 2018.

2018 Pan Pacs – 57.47, 1:58.31, 2:59.20, 3:59.66

2019 Championnats d’Australie – 57.17, 1:57.91, 2:59.34, 3:59.66

– 27.50, 29.67, 30.32, 30.42, 30.59, 39.84, 30.52, 29.79

A ce jour, uniquement trois nageuses dans le monde sont descendues en dessous des quatre minutes au 400 mètres nage libre. Cette performance la classe juste au dessus de la médaillée Olympique Américaine Leah Smith et la légendaire Anglaise Rebecca Adlington.

Classement mondial cette saison au 400 nage libre :

Titmus est décidément dans une frome Olympique, on rappelle que quelques jours plus tôt elle a établit un nouveau record personnel, record d’Australie et record du Commonwealth au 200 nage libre dans un temps de 1:54.30.

Ledecky est en ce moment à la Pro Série de TYR à Richmond aux Etats-Unis et a déjà répondu à Titmus en nageant 8:14.24 au 800 nage libre soit quatre secondes plus vite que Titmus (8:18.61) il y a quelques jours aux championnats nationaux d’Australie. Le 400 de Ledecky est à suivre dans les prochains jours.

Vidéo de la course impressionnante de Titmus, façon Ledecky, grâce à 7Sport:

Ariarne Titmus breaks four minutes in the 400m Freestyle!@giaanrooney calls it 'one of the most impressive swims I have seen'.@SwimmingAus | #CrownTheChamps pic.twitter.com/BlAdG0sSWn

— 7Sport (@7Sport) April 11, 2019